Parque do Caracol, em Canela, reabre ao público no dia 24 de maio com novas atrações

O atrativo retoma funcionamento com novas experiências aos visitantes e já tem ingressos à venda a partir de hoje.

Um dos pontos turísticos mais visitados da Serra Gaúcha, o Parque do Caracol, em Canela, reabre ao público no dia 24 de maio (sábado), depois de estar fechado para a implantação de novas experiências. Os ingressos para visitação já estão disponíveis para compra no site oficial www.parquecaracol.com.br.

Uma das novidades implementadas está no Observatório Panorâmico. A conhecida torre de 27 metros de altura, que permite uma vista ainda mais exclusiva da imponente Cascata do Caracol, teve sua estrutura metálica, telhados, pisos e vidros restaurados e recebeu uma ambientação que faz o visitante sentir como se estivesse subindo em um tronco de araucária, árvore característica da região da serra. Além disso, a atração que antes era cobrada à parte em um bilhete especial, agora está incluída no ingresso.

Casa Raízes

Parque do Caracol

Um novo Deck da Cascata do Moinho também está entre as novas atrações e irá permitir ao visitante chegar ainda mais próximo das águas da Cascata do Moinho, através de uma plataforma suspensa e de frente para uma queda d’água ímpar, possibilitando sentir o frescor da Cascata e apreciar a paisagem do lugar sob uma nova perspectiva.

Churrasqueiras

A Casa Raízes é outra novidade e está situada no local onde antes levava o nome de Centro Histórico. A mudança no nome se dá pelo fato do espaço carregar o DNA do Parque do Caracol, sendo as raízes, muito além da natureza, mas também históricas e culturais.

Desta forma, a atração conta com uma exposição interativa onde será possível saber mais sobre a natureza – bioma, fauna e flora – do atrativo e se aprofundar na história do ponto turístico que foi responsável por impulsionar o turismo no Rio Grande do Sul. Outras atividades do espaço são jogo da memória e uma estrutura de árvore com os principais ditados gaúchos fixados, proporcionando uma experiência descontraída aos visitantes.

Tradicional local para o churrasco entre amigos e família, o Parque do Caracol passa a ter 12 novas churrasqueiras de uso gratuito, além de firmar uma parceria com Fernando Schimanoski, o Schima, reconhecido mestre churrasqueiro, que disponibilizará conteúdos através de Qr Code, com dicas de como preparar um clássico churrasco gaúcho.

“Estamos muito animados para receber a todos novamente. Com toda certeza, o novo Parque do Caracol é um ganho para os visitantes, mas também para a cidade de Canela e para o turismo brasileiro”, afirma Sandra Ferraz, gerente geral do parque.

As lojas comerciais estão localizadas na entrada do parque na chamada “Praça dos Gaúchos”, local que recebeu este nome por concentrar lojas com uma ampla diversidade de produtos que remetem à cultura gaúcha como itens para o preparo do chimarrão. Além disso, os locatários do espaço oferecem vinhos, chocolates, roupas, peças de couro, além de vários souvenirs para presentear e levar de lembrança do Parque e de Canela.

Entre as próximas atrações a serem inauguradas está o Salto de Pêndulo®, onde será possível saltar em queda livre a 100 metros de altura em uma velocidade que pode chegar a 125km/h com duração de quatro segundos. A experiência será operada em parceria com a empresa Natural Extremo.

O novo Mirante da Cascata, com um amplo deck e um bistrô, também está entre os próximos lançamentos e tem previsão de inauguração no final deste ano. Tornando ainda mais exclusiva a vista para a famosa Cascata do Caracol, o espaço terá uma passarela suspensa para caminhada sobre o cânion.

Uma nova jornada para o visitante

Focado em guiar o visitante para a melhor experiência no parque, o passaporte que indica as principais atrações do atrativo também está de cara nova e passa a se chamar “Passaporte do Caracol – Uma jornada na natureza”. O novo trajeto sugere 10 pontos a serem visitados, além de sinalizar outras experiências que podem ser vivenciadas ao longo do caminho.

Nesse sentido, o ponto de partida do passeio é a Praça dos Gaúchos, onde na loja de fotografia, os visitantes fazem o primeiro carimbo no passaporte e também tiram fotos com diferentes cenários que podem ser compradas ao final do passeio.

Canelenses e gramadenses têm acesso gratuito

Sendo parte da vida e memória dos habitantes de Canela, os canelenses e moradores da cidade continuam tendo acesso gratuito ao Parque do Caracol, assim como os moradores de Gramado que, desde 2024, também podem usufruir do benefício. O estacionamento para ambos também tem valor especial, com custo fixo de R$ 15.

Ingressos com preços promocionais de reabertura

Quem visitar o Parque do Caracol a partir do dia 24 de maio encontrará ingressos com preços promocionais de reabertura e ganhará uma foto digital para guardar de lembrança da visita, mais duas novidades implementadas pelo Grupo Iter, holding que administra o atrativo há quase três anos. A promoção acontece por tempo limitado.

Os bilhetes podem ser adquiridos no site oficial do parque a partir de hoje (www.parquecaracol.com.br) pelo valor de R$ 49,90 ou a partir do dia da reabertura por R$ 59,90 na bilheteria. O estacionamento é cobrado à parte, pelo valor de R$ 30.

Também promocionalmente moradores ou nascidos no Rio Grande do Sul, pagam R$ 37, com o “Bilhete Gaúcho”, mediante documentação comprobatória.

“Enquanto gestores do Parque do Caracol, temos como um dos principais objetivos agregar valor a toda visita que nós recebemos. Por isso, uma das novidades para a reabertura, é uma nova jornada do visitante, pensada detalhadamente para que ele aproveite ao máximo tudo de novo que preparamos, que ele saia daqui já com vontade de voltar e tenha o Parque do Caracol como o seu ponto turístico favorito na Serra”, destaca Sandro Fernandes, CEO do Grupo Iter.

Deck da Cascata do Moinho

Parque do Caracol

O Parque do Caracol está localizado na Rodovia RS 466, km 0, s/n e terá funcionamento de quinta a segunda, das 9h às 17h. Nas terças e quartas-feiras o Parque estará fechado.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: a partir do dia 24 de maio – de quinta a segunda-feira, das 9h às 17h

Ingressos: R$ 49,90 antecipado no site ou R$ 59,90 na bilheteria, a partir de 24/05

Bilhete Gaúcho: R$ 37

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada:

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$15 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

Site e redes sociais

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/