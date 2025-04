Rotary Club de Canela homenageia Empresas Amigas em noite festiva

Na noite dessa última segunda-feira, dia 28 de abril, o Rotary Club de Canela realizou a festiva em homenagem a “Empresa Amiga do Rotary”.



No jantar que aconteceu no Restaurante Tango, na Estação Férrea de Canela, foram homenageadas as empresas Blommpy Calçados, representada pelo Sr. Luiz Antônio Hoffmann e seu filho Lázaro Hoffman que receberam o Cerificado pelas mãos do Companheiro Estevan Blankenheim.

Também receberam o Certificado de Empresa Amiga do Rotary, entregues pelo Companheiro Érico Michaelsen o Sr. Marcos Gallas representando o Açougue e Mercearia Gallas, e o Sr Algielto Paulo Bertuzzo representando Adega Bertuzzo.

Foi uma festiva de gratidão pela ajuda recebida e também pela confiança e reconhecimento dos serviços prestados pelo nosso Clube.

A festiva foi prestigiada pelos amigos e familiares do Rotary Club de Canela, com a participação da Gorvernadora do Distrito 4670, Rosana Optiz, de Companheiros do Rotary Club de Gramado, do Rotary Club de São Francisco de Paula e demais autoridades locais.



Você sabia que por trás de cada ação social do Rotary Club de Canela existe uma rede de apoio silenciosa, mas essencial?

Essas são algumas das “Empresas Amigas do Rotary Club de Canela”, marcas e empreendedores que acreditam que investir no bem comum é tão importante quanto investir no próprio negócio. Graças ao apoio de vocês, conseguimos levar adiante projetos que impactam positivamente a vida de muitas pessoas em nossa comunidade.

A presidente Jussara Bonalume, em nome de todos os rotarianos do clube, deixa o nosso mais sincero muito obrigado pela confiança, pelo incentivo e por caminharem conosco nessa jornada solidária. Que essa parceria continue gerando frutos e inspirando outras empresas a também fazerem a diferença! Com sua parceria, conseguimos multiplicar esforços, ampliar o alcance de nossas ações e mostrar que, juntos, podemos fazer muito mais. Vocês fazem parte dessa transformação e são exemplo de responsabilidade social e comprometimento com a nossa linda cidade de Canela.