São Chico: Prefeitura Municipal entrega terreno à comunidade da Britadeira

O bairro receberá uma nova unidade de lazer

Na última sexta-feira (25), a Prefeitura Municipal entregou um terreno para a comunidade do Bairro Britadeira. O imóvel, que será destinado à construção de uma área de lazer, tem área total de 4.321,80m², e foi adquirido pelo valor de R$535 mil, com recursos próprios da Prefeitura. O espaço de lazer será construído com recursos de emenda parlamentar, no valor de R$400 mil, a ser destinada pela deputada federal Franciane Bayer.

Durante a cerimônia de entrega, o Prefeito Municipal, Thiago Teixeira, reforçou o compromisso da gestão com o investimento em espaços públicos de qualidade, que fortaleçam a convivência comunitária e ampliem as opções de lazer, e salientou a importância de atender a uma demanda antiga dos moradores do bairro. “A entrega desse terreno é mais do que uma obra: é o símbolo de um compromisso com a comunidade”, destacou Thiago Teixeira. Além do Prefeito Municipal e do Vice-prefeito, Beto Lopes, também participaram da cerimônia a deputada Franciane Bayer, lideranças locais e representantes da comunidade, reforçando a parceria entre a Administração Pública e a população.

A nova área de lazer prevista para o local contará com espaços para a prática de esportes, convivência e atividades recreativas, atendendo principalmente crianças, jovens e famílias da Britadeira, bem como alunos da Escola Engenheiro João Magalhães Filho. A iniciativa faz parte das ações do governo municipal para valorizar os bairros, oferecer mais qualidade de vida e fortalecer o sentimento de pertencimento e a autoestima da população.