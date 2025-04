Torneio de Vôlei de Areia movimenta o Parque do Lago em Canela

O domingo, 27 de abril, foi de muita movimentação no Parque do Lago, em Canela, com a realização do Torneio de Vôlei de Areia em Duplas – nas categorias masculina e feminina. Organizado pelo Departamento Municipal de Esportes (DMEL), o evento reuniu atletas e entusiastas do esporte, com a participação de 10 duplas masculinas e 5 duplas femininas.

Na categoria masculina, a dupla Alessandro e Leonardo conquistou o primeiro lugar, seguida por Gustavo e Danilo (2º) e Giuliano e Luan (3º). Já no feminino, Elaine e Vanessa ficaram com o título, enquanto Sarah e Bianca terminaram em segundo, e Gabi e Vitória em terceiro lugar.

O torneio também teve um caráter solidário, com a arrecadação de aproximadamente 180 kg de alimentos não perecíveis durante o processo de inscrição. Todo o material será destinado ao Hospital de Caridade de Canela.

Durante o evento, o prefeito Gilberto Cezar esteve presente e aproveitou para anunciar, ao lado do coordenador do DMEL, Marcelo Drehmer, melhorias na infraestrutura esportiva do município, incluindo novas quadras no Parque do Lago e reformas em outros espaços públicos.