Vereadora Grazi protocola Requerimento para que seja criada uma Comissão Especial para fiscalizar atuação da CORSAN em Canela

A vereadora Grazi Hoffmann (PDT) usou a tribuna da Câmara de Vereadores de Canela nesta semana para anunciar uma iniciativa que busca enfrentar os problemas no fornecimento de água no município.

Em meio a reclamações crescentes da população em relação ao serviço

da concessionária, Grazi protocolou um requerimento propondo a criação de uma Comissão Temporária Especial para acompanhar de perto os serviços da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN).

“Quero deixar registrado que hoje protocolei um requerimento para criar uma comissão especial destinada a acompanhar os serviços da CORSAN”, disse a vereadora. Segundo ela, os relatos de falta de água têm se multiplicado nos últimos meses: “Alguns bairros ficaram mais de dois dias sem abastecimento na semana passada”, relatou.

Além da interrupção no fornecimento, Grazi destacou que os buracos abertos nas vias públicas após manutenções nem sempre são fechados de forma adequada, causando transtornos para motoristas e pedestres. Grazi questionou ainda se a Corsan vai cumprir sua parte quanto à recomposição do pavimento em locais que recém foram asfaltados.

A vereadora lembrou que os problemas se arrastam desde antes do atual mandato e defendeu uma atuação mais firme do Legislativo: “É hora de nos organizarmos de forma mais eficiente para colaborar com a resolução dessa situação”, pontuou.

O objetivo da comissão será coletar relatos dos moradores, registrar fotografias e outras evidências para a elaboração de um relatório oficial, que será encaminhado à direção da CORSAN, à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos (AGERGS), ao Executivo e, se necessário, ao Ministério Público.

Grazi reconheceu que o Executivo municipal também busca soluções para o problema, mas enfatizou que a atuação conjunta entre os poderes e a comunidade é essencial: “Essa é uma luta de todos nós, Executivo, Legislativo e da comunidade canelense”, reforçou.