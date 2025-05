Administração Municipal de Canela chama EGR para solucionar demandas da comunidade

A pedido do prefeito Gilberto Cezar, na segunda-feira, dia 28, o prefeito em exercício de Canela, Gilberto Tegner, e o secretário de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura, José Vellinho Pinto, estiveram reunidos com o diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Luís Fernando Vanacôr, em Porto Alegre, para tratar de várias demandas feitas pela comunidade de Canela, referente a melhorias em trechos atendidos pela empresa.

Falta de drenagem e a manutenção de passeios públicos e das rodovias que passam por Canela e são pedagiadas; a rótula que faz a ligação da RS-466, no Caracol, com a Estrada do Mato Queimado, em Gramado; e soluções para o trânsito de pedestres nas proximidades da Loja Havan e do parque Space Adventure da Nasa, foram os assuntos tratados entre os gestores de Canela e a EGR.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela