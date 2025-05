Canela Light Fest inicia a instalação de obras e anuncia compromisso com a sustentabilidade

Canela já começa a se transformar em um grande palco de luz, arte e tecnologia com a instalação e os primeiros testes das obras do Canela Light Fest, que ocorre de 1º a 4 de maio.

Inspirado no tradicional Festival de Luzes de Lyon, na França, e em outros que ocorrem pelo mundo, o evento inédito no Brasil, espalhará instalações impactantes, projeções mapeadas, performances e obras interativas, proporcionando experiências imersivas que colocam o público no centro da criação artística.

O festival também se destaca pela programação de formação artística gratuita, aberta à comunidade. No dia 2 de maio, às 9h, Gabriel Vinagre ministra a oficina “Luz que Encanta” na UCS de Canela. Às 14h, VJana e Lee Alonso conduzem a oficina prática de videomapping no Laboratório de Informática da instituição. No dia 3 de maio, às 9h, Sarah Ahab promove a oficina “Explorando o TouchDesigner”, abordando a criação de projetos interativos e arte digital.

Banca de jornal em neon – Alê Jordão

Reforçando seu compromisso social, o Canela Light Fest oferecerá atividades para crianças, adolescentes e jovens: a artista Kira Luá ministra a oficina “A Gralha Azul”, no Centro Social Padre Franco, enquanto o artista André Severo lidera “Instantes em Deriva”, no Teatro Municipal de Canela, abordando temas como deslocamento e paisagem contemporânea para alunos do nono ano de uma escola municipal.

Entre os grandes destaques da programação artística, o público poderá conferir obras de nomes consagrados como Alê Jordão, André Severo, Coletivo Bijari, Daniel Lima, VJana, Katia Maciel, Kira Luá, Lee Alonso e Gabriel Vinagre. Além disso, cinco artistas foram selecionados por edital público para integrar a programação: Camille Laurent, Hugo Horácio, Sarah Ahab, Cauê Maia e Isabella Raposo. As obras serão exibidas das 19h às 23h30 na Praça João Corrêa, Casa de Pedra e Catedral de Pedra.

ENSAIOS PARA O FIM – André Severo

A coordenadora artística do evento Daniela Bousso comenta: ”O Festival está com obras de grande qualidade. Aqui conseguimos juntar a beleza das obras com profundidade de conteúdos e mensagens, tanto dos selecionados por edital, como dos convidados. O Festival está ficando realmente lindo!”

A preocupação ambiental é um dos pilares do Canela Light Fest, que firmou parceria com a Tereos para compensar as emissões de carbono do evento por meio de créditos de energia renovável certificados, reforçando o compromisso com práticas sustentáveis e a preservação do meio ambiente. Essa iniciativa reforça o propósito do festival de unir arte, cultura e responsabilidade ambiental, fomentando a conscientização sobre a importância das práticas sustentáveis e o impacto positivo na preservação do meio ambiente.

Com uma programação que integra arte, tecnologia e educação, o Canela Light Fest reafirma a cidade como um destino de experiências criativas e formação cultural, permitindo que o público não apenas contemple, mas também crie e participe ativamente deste grande espetáculo de luzes.

O Canela Light Fest – Festival das Luzes é uma realização da Miraceti Projetos Culturais, através da Lei de Incentivo Cultural, com o patrocínio de Açúcar Guarani, Vitivinícola Jolimont, Redecard Itaú e apoio da Prefeitura Municipal de Canela, IEAVi – Instituto Estadual de Artes Visuais, UCS – Universidade de Caxias do Sul e Instituto Cultural Laje de Pedra, com financiamento Prócultura – RS.