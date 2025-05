Corsan investe R$ 4 milhões na aquisição de oito geradores de energia elétrica em Canela e Gramado

Além dos investimentos na duplicação do sistema de produção e distribuição de água de Canela e Gramado, a Corsan está investindo cerca de R$ 4 milhões em geradores de energia elétrica. Os equipamentos serão instalados, durante o mês de maio, na área de captação da Companhia, no Poço da Faca, no Rio Santa Cruz, em São Francisco de Paula, e na estação de tratamento de água nº 2, localizada no Distrito Industrial.

Os geradores vão garantir o funcionamento das estruturas da Companhia, mesmo em casos de falhas no fornecimento de energia elétrica, que afetam diretamente as operações de captação, tratamento e distribuição de água, ou em casos de algum evento climático extremo.

“Para fortalecer o sistema de abastecimento de água integrado de Canela e Gramado, tendo em vista todos os problemas gerados por conta das constantes faltas de energia elétrica por parte da RGE, a Corsan optou pela compra de oito geradores de grande porte (650kva) para garantir o fornecimento de água nos períodos de falta de eletricidade. A decisão da Companhia fortalece ainda mais o compromisso da Corsan em atender a comunidade com qualidade e a continuidade do serviço prestado”, esclarece o superintendente regional de relações institucionais Lutero Cassol.