Curso de Direito da UCS Hortênsias completa 25 anos

Celebração marcada por reencontros reuniu gerações do curso

O Sunset do Direito realizado na quarta-feira, 23 de abril, no Campus Universitário da Região das Hortênsias, oportunizou reencontros regados à música boa e comida saborosa. Sob a liderança da coordenadora do curso de graduação, Isabel Nader Rodrigues, e do Diretório Acadêmico, o evento é uma das comemorações pelos 25 anos do bacharelado em Direito em Canela.

O encontro reuniu alunos, egressos, os professores Michele Dill, Robson Vargas e Daniela Miranda e convidados como o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Gramado/Canela, Roberto Maldaner, o secretário municipal da Fazenda de Canela, José Carlos Doncatto, a procuradora municipal, Anne Grahl Müller, e demais membros da procuradoria. A celebração teve show da banda OABOYS, formada por advogados da região como o procurador adjunto municipal e docente da UCS Hortênsias Luiz Fernando Castilhos Silveira, e o ex-procurador geral do Município, Fabiano Faes, também egresso do campus.

Para a coordenadora do curso na UCS Hortênsias, Isabel Nader Rodrigues, o diferencial da graduação, em seus 25 anos de trajetória, é o zelo com que os alunos são preparados para atuar efetivamente na comunidade na qual estão inseridos. “Nossos egressos hoje estão presentes em todos os setores da sociedade. São advogados, juízes, promotores, defensores públicos, vereadores e prefeitos”, ressalta.

A professora conta que ainda neste ano, integrando a programação comemorativa ao aniversário, a Universidade terá o reencontro da primeira turma de formados no campus com seus professores da época, a semana acadêmica e outros eventos, como o Congresso Internacional do Direito do Vinho e atividades em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e com a Defensoria Pública.

25 anos de história e compromisso com a Região das Hortênsias

Mais de duas décadas se passaram e a graduação em Direito, implantada no Campus Universitário da Região das Hortênsias em 2000, continua sendo referência na região quando o assunto é ensino jurídico. Ainda no ano de sua fundação, o curso passou a oferecer o Serviço de Atendimento Jurídico Gratuito (SAJU) à comunidade de Canela, ampliado para Gramado em 2010 e mantido até hoje.

A primeira turma formada, em 2005, graduou 35 profissionais. Ao longo dos anos, mais de 750 bacharéis se formaram no campus, desenvolvendo sua atuação nas diversas áreas jurídicas e alcançando postos de destaque na região, a exemplo do prefeito de Canela, Gilberto César, e do presidente da OAB Gramado/Canela, Roberto Maldaner.

Atualmente o curso conta com 79 alunos, mais do que números, o curso representa a construção de histórias que ajudam a transformar a realidade local por meio do conhecimento e do compromisso com a comunidade.