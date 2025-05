Prefeito Gilberto Cezar garante recursos para Canela na capital federal

Em dois dias de viagem já foram assegurados mais de R$500 mil para o turismo e para saúde no município

O prefeito Gilberto Cezar está em Brasília, até o final desta semana, realizando visitas a parlamentares em busca de recursos para projetos e melhorias em Canela. Somente em dois dias de viagem, mais de R$500 mil já foram garantidos em emendas parlamentares para áreas como saúde e turismo, e o Município ainda espera conquistar outros valores. O secretário de Saúde, Jean Spall, acompanha o prefeito na viagem.

Na terça-feira, dia 29, o chefe do Executivo canelense esteve no Senado Federal e foi recebido pelo senador Paulo Paim. O parlamentar garantiu o envio de R$520 mil em emendas para Canela, sendo R$400 mil para o turismo e R$120 mil para o custeio dos serviços do Hospital de Caridade de Canela (HCC).

O prefeito Gilberto Cezar também esteve com o senador Carlos Heinze na terça. O político, que é gaúcho, confirmou a liberação de recursos do Ministério de Portos e Aeroportos para a construção do Aeroporto de Vila Oliva. Ele disse, ainda, que encaminhará recursos para melhorias na RS-476, que liga o Passo do Inferno, em Canela, até a Vila Oliva, em Caxias do Sul, pois entende que isso beneficiará muito o turismo de toda a Serra Gaúcha, mas principalmente da Região das Hortênsias. Por fim, prometeu enviar auxílio financeiro ao HCC.

Com a previsão de mais recursos serem encaminhados para reforçar os investimentos na saúde e em outras áreas em Canela, o prefeito garantiu que a Prefeitura está se habilitando para receber todos os valores que puderem ser acessados pelo município.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela