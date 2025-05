Prefeitura de Canela encaminha projeto SIM, sistema que trará mais benefícios a agroindústrias

A Prefeitura de Canela enviou no dia 11 de abril, para a Câmara de Vereadores, um projeto de lei que cria o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), além de regulamentar os procedimentos de inspeção sanitária nas agroindústrias de produtos de origem animal, como carnes, leites, mel e outros. O projeto já foi pauta de reunião entre os vereadores, com a finalidade de avaliar os impactos da criação do SIM para os empreendimentos, e segue agora para avaliação do legislativo.

O diretor do Departamento de Agricultura de Canela, Guilherme Lohmann, explica que a criação do SIM trará uma série de benefícios para as agroindústrias locais, como a possibilidade de pleitear certificações como o selo do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte (Susaf-RS), o que permitirá a comercialização dos produtos em todo o território gaúcho. “O SIM e, posteriormente, as certificações, trarão mais credibilidade aos produtos feitos em Canela”, afirmou Lohmann.

Agroindústria canelense de queijos é exemplo positivo

Entre os empreendimentos que serão beneficiados com a criação do SIM, em Canela, está a Queijaria Alvorada Missioneira, que completou 13 anos de atividades na semana passada. No dia 25, o prefeito Gilberto Cezar visitou o local para parabenizar os proprietários e conheceu a nova sede que está em construção, contando com 800 metros quadrados, com inauguração prevista para o mês de agosto. Na oportunidade, o chefe do Executivo afirmou ser muito gratificante ter produtores com essa qualidade em Canela. “Queremos trabalhar para fortalecer o crescimento e implementar as agroindústrias em nosso município”, destacou.

O empreendimento tem tradição na fabricação de queijos coloniais e já foi premiado com medalha de ouro em concurso estadual realizado na Casa Mário Quintana, em Porto Alegre, em 2022. Também já recebeu outras honrarias como a medalha de ouro no concurso Queijo Brasil, com o queijo serrano, e medalha de bronze com o queijo árabe Chancliche na categoria pasteurizado; além de melhor doce de leite no 1º Concurso Estadual de Doce de Leite, realizado pela Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios do Rio Grande do Sul.

Em 2020, a Queijaria Alvorada expandiu sua marca e fechou parceria para produzir queijos a partir do leite de cabra, com a criação de animais da raça Saanen. Recentemente, pensando em aproveitar o soro resultante da produção dos queijos, a agroindústria passou a criar porcos de carne vermelha e desenvolveu a marca Óink Óink.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela