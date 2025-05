Projeto proposto por Nene Abreu será implantado pela Secretaria de Meio Ambiente  

O vereador Nene Abreu celebrou o avanço de sua Indicação que prevê a destinação de áreas públicas e privadas para o plantio de mudas nativas como forma de compensação ambiental em Canela. Após apresentar a Indicação ao Poder Executivo, Nene se reuniu com o Secretário de Meio Ambiente, Carlos Frozi, que confirmou a implantação do projeto com diretrizes práticas e eficazes.

A medida atende a uma demanda urgente da população e do setor da construção civil, especialmente após a constatação de que 21 projetos unifamiliares estavam paralisados por falta de alternativas viáveis para a compensação ambiental. A proposta do vereador visa facilitar o processo, promovendo o desenvolvimento urbano sem abrir mão da responsabilidade ambiental.

Durante a reunião, o secretário Frozi apresentou as diretrizes formalizadas pela Secretaria de Meio Ambiente para a execução da proposta:

• Após a publicação da Instrução Normativa (IN), os empreendedores interessados em construir serão oficialmente comunicados sobre as novas possibilidades.

• A Prefeitura disponibilizará um mapa com as áreas públicas aptas para o plantio compensatório, facilitando o acesso e o planejamento dos projetos.

• Agricultores que possuírem áreas de preservação permanente (APP) ou trechos de terra ociosos também poderão colaborar. Eles poderão informar à Prefeitura o interesse em ceder essas áreas para o plantio, recebendo as mudas dos próprios empreendedores como parte da compensação.

Para Nene Abreu, a medida representa um avanço importante na relação entre desenvolvimento urbano, preservação ambiental e justiça social: “Conseguimos transformar uma proposta em uma ação concreta. Agora, os cidadãos terão mais facilidade para regularizar suas construções e ainda vamos promover o reflorestamento de áreas degradadas”, destacou o vereador.

O projeto, que nasce com respaldo legal e técnico, reforça o compromisso da gestão municipal com a sustentabilidade e o desenvolvimento responsável de Canela.