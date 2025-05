Semana da 32ª Olimpec foi de disputas femininas no futsal

A terça-feira, dia 29, foi de disputas femininas na modalidade futsal da 32ª Olimpíada Estudantil de Canela (Olimpec). Na categoria mirim, a equipe da Escola Estadual Neusa Mari Pacheco levou o primeiro lugar, enquanto no infantil a primeira posição foi do Colégio Marista.

A 32ª Olimpec começou no dia 15 de abril com a rústica e seguiu com a disputa das provas de atletismo. A organização do evento é da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Canela, com coordenação sob a responsabilidade da professora Gabriela Laidens juntamente com os professores de educação física das escolas.

Confira os resultados:

Mirim Feminino: 1º lugar, da Escola Estadual Neusa Mari Pacheco; 2º lugar, Escola João Alfredo Corrêa Pinto; e 3º lugar, da Escola Estadual Luiza Corrêa.

Infantil Feminino: 1º lugar, do Colégio Marista; 2º lugar, da Escola Municipal Dante Bertolucci; e 3º lugar, da Escola Estadual Adolfo Seibt.

Foto: Divulgação

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela