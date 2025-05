The Petit inaugura sede própria em ponto nobre de Canela

Marca reconhecida nacionalmente entra em nova fase com estrutura ampliada, novo conceito e localização estratégica

A The Petit, uma das pizzarias mais premiadas e queridas do Rio Grande do Sul, está prestes a dar um passo marcante em sua trajetória de 14 anos. Comandada pelo canelense Peterson Secco — eleito o melhor pizzaiolo do Brasil e vencedor de realitys gastronômicos na TV — a marca se prepara para inaugurar sua sede própria em um dos pontos mais emblemáticos de Canela: a Praça das Nações, nº 263, ao lado do Parque do Palácio.

O novo endereço ocupa o prédio onde funcionava o tradicional Open Restaurante. O local passou por adaptações e agora abrigará a maior unidade da rede, com capacidade para aproximadamente 320 pessoas, quase o dobro do espaço anterior. Além disso, contará com estacionamento próprio, área kids, bar exclusivo, mezanino, ambiente para eventos e novas atrações.

“Era um sonho antigo. A The Petit já pedia um novo espaço, tanto pela demanda que cresceu, quanto pela nossa vontade de trazer novas experiências, sem perder a essência”, explica Peterson. A mudança faz parte de um planejamento iniciado há cerca de três anos, e representa também um movimento estratégico do grupo ao investir em patrimônio próprio.

Fundada nos fundos da casa dos pais de Peterson, a The Petit nasceu pequena, mas com ambição e qualidade que logo a projetaram para fora da Serra Gaúcha. Só em delivery, a marca já chegou a vender mais de 30 mil pizzas por mês. Nos últimos anos, expandiu sua atuação com franquias e filiais, como a de Capão da Canoa.

A nova sede em Canela marca o início de um novo capítulo. A inauguração está prevista para o fim de maio, com promessa de uma experiência mais completa, divertida e acolhedora para os clientes — locais e turistas. Enquanto isso, o atual endereço da pizzaria já tem um novo projeto em vista, que será revelado em breve.

“É uma mistura de emoção, gratidão e realização. A gente olha para trás com orgulho e pra frente com muito entusiasmo. Essa é uma nova fase não só da The Petit, mas da minha carreira também”, celebra o pizzaiolo.

Confira a entrevista com Peterson Seco sobre a nova The Petit

Há quantos anos existe a The Petit?

A The Petit tem 14 anos de história! Começou como um sonho pequeno , atrás da casa dos meus pais e foi crescendo junto com os nossos clientes. Ao longo desse tempo, fomos nos reinventando, mas sempre mantendo o compromisso com qualidade e foco nos clientes.

Há quanto tempo trabalha na expansão da pizzaria?

Desde a época da pandemia, conseguimos ampliar nossa rede de franquias com força no delivery. Em 2020 também abrimos uma filial no litoral – Capão da Canoa. Mas estamos trabalhando nessa expansão da filial de Canela há cerca de 3 anos. Foi um processo longo de observação, planejamento e amadurecimento da ideia.

Como surgiu a proposta de mudança de local? Por que sentiu a necessidade de inovar?

A The Petit já vinha pedindo um novo espaço — tanto pela demanda, que cresceu bastante, quanto pelo desejo de trazer uma nova cara pra marca, além de novas experiências, sem perder nossa essência. No último ano, esse sonho ganhou mais força, especialmente com a concretização do novo ponto, que já era almejado há bastante tempo.

Além disso, investir em um imóvel próprio é uma decisão estratégica que aumenta a solidez patrimonial do grupo.

Quais os diferenciais da nova pizzaria?

Sempre acreditamos que o espaço do antigo Open Restaurante tinha tudo a ver com a próxima fase da The Petit. Estrategicamente bem localizado para clientes e com maior fluxo espontâneo para turistas. Foi um processo de muita paciência e planejamento até que conseguimos concretizar essa aquisição. Sentimos que era a hora de inovar, de expandir, e de oferecer ainda mais para os nossos clientes — sem jamais perder a essência que nos acompanha há 14 anos.

Atualmente, nossa capacidade é de cerca de 180 lugares. No novo espaço, vamos quase dobrar, chegando a aproximadamente 320 lugares. Entre os diferenciais estão estacionamento próprio, área kids, bar novo, mezanino, além de um espaço para eventos e novas atrações. Tudo pensado para oferecer ainda mais conforto, diversão e uma experiência inesquecível.

Adquirimos toda a estrutura existente do antigo restaurante, o que nos permitiu aproveitar boa parte do que já existia, adaptando tudo para o novo conceito da The Petit.

Quando é a inauguração?

A inauguração está prevista para o final de maio. Estamos cuidando de cada detalhe para receber nossos clientes com muito carinho e oferecer uma experiência à altura da nova fase da The Petit.

Como ficará o atual ponto, na Av. Osvaldo Aranha?

O atual ponto também foi repensado com muito cuidado e estratégia. Já existe algo planejado para ele que logo vamos contar. Mas, no momento, todo o nosso foco está na nova casa e em fazer essa transição com toda a excelência que nossos clientes merecem.

Como tu se sentes neste momento com a mudança e também com o andar da sua carreira?

É uma mistura de muita emoção, gratidão e realização. Ver a The Petit crescer e se transformar é extremamente especial — principalmente porque cada etapa foi construída com muito amor, dedicação e respeito à nossa história. Me sinto muito feliz e motivado com essa nova fase da minha carreira, cheia de novos desafios, mas também de muitas conquistas que estão só começando.