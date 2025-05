Alziro Daros é eleito presidente do MDB de Canela

O MDB de Canela realizou, no dia 26 de abril, sua Convenção Municipal. A atividade aconteceu na Câmara de Vereadores e contou com a presença de filiados, simpatizantes e lideranças do partido.

Na primeira etapa, foi realizada a votação para a composição do Diretório Municipal, formado por 45 membros titulares e 15 suplentes. Em seguida, foi eleita por aclamação a nova Executiva Municipal, já que houve inscrição de chapa única.

A nova Executiva do MDB de Canela ficou assim composta:

• Presidente: Alziro Valdir Daros

• 1º Vice-Presidente: Álvaro Ricardo Grulke

• 2º Vice-Presidente: Luiz Fernando Souza da Silva

• Secretária-Geral: Rita Daniela Oliveira de Souza

• Tesoureiro: Waldemir de Abreu

• Secretária Especial da Mulher: Janete Volken Gaspartin

• 1º Vogal: Eder Castro Franco

• 2º Vogal: Luciano Dutra de Oliveira

• Líder da Bancada: Roberto Mauro Grulke

• 1ª Suplente: Janete Nogueira

• 2º Suplente: David Keller da Silva

• 3º Suplente: Constantino Orsolin

• 4º Suplente: Roberto Vieira de Oliveira

A nova direção assume com o compromisso de fortalecer o partido, ampliar a participação popular e preparar o MDB para os desafios eleitorais de 2026.