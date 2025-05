Brigada Militar prende indivíduos, apreende 2,7 quilos de drogas e armas

Foram duas ações distintas realizadas pelas guarnições em Canela

Em duas abordagens realizadas em momentos diferentes, na sexta-feira (01/05), em Canela, as guarnições da Brigada Militar prenderam uma mulher e quatro homens por tráfico de drogas. Com eles foi apreendido ao todo 2,7 quilos de drogas, entre maconha e cocaína. Também cinco balanças de precisão, material para embalar as drogas, três armas, munições e grande quantidade em dinheiro.

Na primeira abordagem, no final da tarde, uma mulher foi presa com duas balanças de precisão, 522 gramas de maconha e uma quantia em dinheiro. A autora, de 30 anos, foi presa em flagrante e encaminhada ao Presídio Regional de Caxias do Sul.

Na parte da noite, em outra ação importante da Brigada Militar, quatro homens foram presos com 879 gramas de cocaína, 1,3 quilos de maconha (um quilo e trezentos gramas), três balanças de precisão e material para embalar as substâncias e grande quantia em dinheiro. Ainda três espingardas, uma calibre 32 e outras duas espingardas artesanais, além de duas munições intactas.

Os autores, de 24, 46, 51 e 52 anos, dois deles com antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, foram presos em flagrante, sendo estes encaminhados ao presídio de Canela.