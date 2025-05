Canela celebra a força e a fé de Ogum em mais uma homenagem promovida pela Casa Onã

Pela quarta vez consecutiva, a Casa Onã realizou sua tradicional homenagem ao Orixá Ogum, sincretizado como São Jorge, reunindo fé, solidariedade e espiritualidade em um final de semana repleto de atividades. A programação teve início com a abertura da casa por 24 horas, promovendo a Ronda ao Pai Ogum — um espaço de conexão que permitiu a devotos e visitantes acenderam suas velas, fazerem pedidos e receberem bênçãos sob a força do Orixá guerreiro.

Um dos momentos mais emocionantes do evento foi a realização da 1ª Feijoada Beneficente da Casa Onã. As viandas preparadas com muito carinho foram feitas para arrecadar fundos em prol do Corpo de Bombeiros de Canela, reforçando o compromisso da instituição com o bem comum e com a comunidade. A ação solidária foi um sucesso, movimentou a comunidade e todo o dinheiro destinado aos bombeiros, fortalecendo os laços entre espiritualidade e responsabilidade coletiva.

Em seguida, as ruas da cidade ganharam canto e axé com a grande carreata em honra a Ogum/São Jorge. A imagem do Orixá percorreu Canela acompanhada por carros decorados, cânticos tradicionais e vibrações de fé. Apesar do tempo meio chuvoso, nublado, isso não impediu o andamento da carreata. Moradores e visitantes assistiram com emoção ao cortejo que espalhou espadas de São Jorge para quem quisesse, bênçãos e esperança por onde passou.

Encerrando a homenagem , a Casa Onã realizou uma sessão de Umbanda em seu terreiro, reunindo médiuns, filhos de santo e simpatizantes. Sob a proteção de Ogum e a bênção de Pai Oxalá, o rito finalizou a homenagem com músicas energizantes e atendimentos espirituais com as entidades A celebração, que coincidiu com o final de semana da Páscoa, também evocou a figura de Oxalá, sincretizado com Jesus Cristo, reforçando a mensagem de paz, renovação e esperança. Mais do que uma homenagem, o evento reafirma o papel da Casa Onã como um polo de cultura, fé e acolhimento em Canela.