Canela Light Fest encanta o público com arte, luz e experiências sensoriais

De 1º a 4 de maio, Canela é palco do Festival das Luzes, que reúne instalações artísticas, videomapping, performances, oficinas e palestras em diversos espaços da cidade. Desde a abertura, na quinta-feira, o Canela Light Fest vem transformando o centro urbano em um cenário de arte e sensações, envolvendo o público com propostas visuais imersivas e experiências criativas.

A abertura oficial do evento, na noite de quinta, 1º, contou com a presença de autoridades e um público expressivo, que após a cerimônia fizeram um tour noturno pelo evento. Diretores do evento, artistas e autoridades, em seus pronunciamentos, celebraram o sucesso desta primeira edição, salientando a importância da cultura para a cidade. “Canela retoma com vigor seu protagonismo como destino cultural e turístico, aproximando-se da comunidade e acolhendo visitantes com eventos que inspiram, emocionam e encantam. A cidade reafirma sua vocação para a arte, a criatividade e a experiência sensorial, promovendo encontros que valorizam o patrimônio, a natureza e o imaginário coletivo. Parabéns aos organizadores do Canela Light Fest” afirmou o prefeito Gilberto Cezar.

Na Praça João Corrêa, o público pode admirar a obra Ensaios para o Fim, videoinstalação de André Severo, no Teatro Municipal; Alê Jordão apresenta duas intervenções que chamam atenção: Banca de Jornal em Neon e Carrinho de Supermercado de Neon, ressignificando objetos do cotidiano com crítica e humor.

A Catedral de Pedra, um dos principais cartões-postais da cidade, recebe o espetáculo de videomapping do Coletivo Bijari, com os artistas Gustavo Godoy e Geandre Tomazoni

obras Granada e a projeção mapeada Cidade Natureza, que criam paisagens digitais dialogando com questões ambientais. No mesmo local, a artista Katia Maciel apresenta a projeção expandida HERA, obra que propõe uma relação entre arquitetura e imagem em movimento onde a experiência sensorial é ampliada com projeções dos registros da ação na fachada da Catedral de Pedra.Com programação diversificada, o festival também inclui performances, como O Mito da Gralha Azul e Seres Imaginários, assinadas pela artista Kira Luá e pelo Cacique Maurício Salvador, que resgatam elementos da cultura indígena Kaingang e apresentações ao vivo com VJs como Jana Castoldi, Lee Alonso completam as noites com música e projeção visual.

Para o público infantil, duas atrações chamam a atenção: Cobra Grande, de Daniel Lima, uma instalação interativa em computação gráfica projetada na Praça João Corrêa, que simula uma imensa cobra que reage à presença do público por meio de sensores, movendo-se com olhar penetrante e criando uma atmosfera imersiva, mágica e envolvente; e a instalação ColoRir, de Gabriel Vinagre, que transforma um pergolado da praça em um espaço lúdico e imersivo. Com tintas que reagem à luz negra e ao toque, a obra convida à interação por meio da cor, do som e do movimento.

O Canela Light Fest segue até 4 de maio e, ao final do evento, na manhã de domingo, será entregue a Menção Destaque de Novos Artistas para a obra mais votada pelo público e palestra A Luz na Arte Contemporânea, com Katia Maciel, no Grande Hotel.

O Canela Light Fest – Festival das Luzes é uma realização da Miraceti Projetos Culturais, através da Lei de Incentivo Cultural, com o patrocínio de Açúcar Guarani, Vitivinícola Jolimont, Redecard Itaú e apoio da Prefeitura Municipal de Canela, IEAVi – Instituto Estadual de Artes Visuais, UCS – Universidade de Caxias do Sul e Instituto Cultural Laje de Pedra, com financiamento Prócultura – RS.

Fotos: Inventário Audiovisual