Edição 667, de 02 de maio de 2025

O Canela Light Fest está encantando o público com arte, luz e experiências sensoriais! Não perca o evento, que vai até o dia 4 de maio!

Resgate dramático na Rota Panorâmica: uma operação de quase 4 horas salvou um homem que caiu 200 metros no barranco.



360 GRAUS: Gramado cria competição que exclui equipes de Canela e região, gerando polêmica! Também temos a opinião de quem acredita que Canela, Três Coroas ou São Chico deveriam se unir para criar um torneio regional em 2025.



