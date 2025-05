Especialista internacional em IA palestra na Faccat sobre avanços e futuros da tecnologia

O auditório 3 do Centro de Eventos da Faccat foi palco, na noite de 30 de abril, de uma palestra sobre um dos temas mais debatidos da atualidade: a inteligência artificial (IA). Com o título “Inteligência Artificial: Avanços Recentes e Perspectivas Futuras”, o evento foi conduzido pelo Prof. Dr. Tibério Caetano, uma das principais referências internacionais na área.

Com mais de 25 anos de experiência, Caetano é cofundador e cientista-chefe do Gradient Institute, em Sydney, na Austrália — instituição que se dedica ao desenvolvimento de sistemas de IA seguros, éticos e transparentes. Atualmente, ele reside no país e atua ativamente na pesquisa e no debate global sobre o uso responsável da inteligência artificial.

A palestra, promovida pelos cursos de Tecnologia da Informação da Faccat, reuniu um público diverso, incluindo alunos e professores dos cursos de TI, ex-alunos da Instituição e membros da comunidade regional. Durante o encontro, o pesquisador abordou temas como os avanços mais recentes na área, os impactos sociais da IA, os desafios éticos envolvidos em seu uso e as tendências que devem moldar o futuro da tecnologia nos próximos anos.

Além de compartilhar conhecimentos técnicos, Caetano destacou a importância de desenvolver uma inteligência artificial que respeite valores humanos e seja construída com responsabilidade.

Texto: Claucia F da Silva/Faccat

Fotos: TI Faccat/ Divulgação