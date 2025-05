Gramado criou competição que excluiu equipes de Canela e Região

Chamou a atenção a divulgação de Gramado, dizendo que havia criado uma nova competição de futsal, e de fato criou. Começa em junho e termina em julho.

A nova Taça Gramado de Futsal vai reunir equipes de Nova Petrópolis, Campo Bom, Parobé, Novo Hamburgo e Gramado.

A justificativa é de que os participantes foram convidados por serem vinculados à Federação Gaúcha de Futebol de Salão ou à Liga Gaúcha de Futsal, elevando o nível técnico do torneio. “Já a presença de Unidos do Copo e Hawai, finalistas da primeira divisão do futsal local, reforça o compromisso da Secretaria de Esporte de Gramado em valorizar os times da cidade”, disse o comunicado à imprensa.

Mas essa nova competição substitui a tradicional Copa Scur, que reunia os campeões da Região e privilegiava equipes de Canela, São Chico, Cambará, Três Coroas e Igrejinha, que agora ficaram de fora.

Não é de hoje que Gramado é cobrada e se incomoda com a presença de atletas de outros municípios em suas competições, tanto que nas últimas semanas, o regulamento desportivo da cidade foi modificado para endurecer os critérios de vínculo com a cidade, tentando limitar os participantes estrangeiros das competições de lá.

A Secretaria de Esporte e Lazer, dentro da boa política, diz que isso não é verdade, mas é sim. E que saber, não tem nada de mais.

A estrutura é deles, o recurso é deles e eles têm todo o direito de fazer isso, por mais antipático e esperada que seja essa decisão.

Por outro lado, os demais municípios da Região deveriam deixar de ser trouxas e parar de puxar o saco da irmã rica. A parceira com nossa vizinha só acontece quando é boa para eles, seja qual for a área que você pensar.

Ainda, Canela, Três Coroas e São Chico, principalmente as duas últimas, que tem uma estrutura esportiva adequada, poderiam chamar para si a responsabilidade de realizar um torneio regional em 2025, quem sabe em parceria ou consórcio de todos. Tá caindo de maduro.