Gramado presente no Entreveiro Estadual de Peões

João Pedro, Thivian e Antonio representaram o CTG Manotaço e a 27ª Região Tradicionalista no evento realizado em Santa Maria

A cidade de Gramado teve, pela primeira vez, representantes nas três categorias do tradicional Entreveiro Cultural de Peões, evento promovido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), que chegou à sua 36ª edição. Realizado em Santa Maria entre os dias 24 e 26 de abril, o encontro reuniu mais de 50 jovens tradicionalistas de todas as regiões do Rio Grande do Sul para celebrar e demonstrar seus conhecimentos sobre a cultura gaúcha.

Os peões farroupilhas do CTG Manotaço foram os responsáveis por levar o nome de Gramado e da 27ª Região Tradicionalista ao evento estadual. João Pedro Santos Borges, de 11 anos, disputou na categoria Piá; Thivian Souza, de 16 anos, na categoria Guri e Antonio Dias, de 19 anos, na categoria Peão.

Foram três dias de programação, o primeiro deles dedicado às provas teóricas que testaram os conhecimentos dos competidores em questões sobre história, geografia, folclore, tradição e tradicionalismo do Rio Grande do Sul. No segundo dia, foram as demonstrações artísticas onde os peões dançaram, cantaram, declamaram e tiveram que fazer uma prova oral sobre um tema sorteado.

No último dia, ocorreram as provas campeiras. Além de encilhar, foi preciso cumprir provas de galpão de livre escolha como tosa e trança em couro, provas montadas a cavalo como tiro de laço e rédeas e provas sorteadas. Nesta tarefa de sorteio, Thivian e Antonio tiveram que charquear.

Gramado não era representado no Entreveiro desde 2004. “A participação simultânea nas três categorias é motivo de grande orgulho para o nosso CTG, pois marca um momento histórico que fortalece a presença da cidade no cenário tradicionalista do estado. Eu participei em 2003 e hoje sou o patrão do CTG, então sei o quanto esse tipo de evento é importante para o desenvolvimento dos jovens”, destaca o patrão do Manotaço, Fernando Gusen.