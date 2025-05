Última rodada da Série Bronze define o último classificado direto para as oitavas

Jogo decisivo entre Peleadores e Mercenários ocorre nesta sexta, às 20h, no Ginásio Carlinhos da Vila

A fase classificatória da Série Bronze de Futsal de Canela chega ao fim nesta sexta-feira (2), com dois confrontos agendados para a noite. O principal destaque da rodada fica por conta do duelo entre Peleadores e Mercenários, que definirá a liderança do Grupo D e a última vaga direta para as oitavas de final da competição.

A partida está marcada para às 20h, no Ginásio Carlinhos da Vila, e carrega implicações importantes para a próxima fase. Em caso de vitória do Peleadores, a equipe não só garante a primeira colocação do Grupo D, como também assegura a melhor terceira campanha geral da competição, avançando diretamente para as oitavas.

Um empate também favorece o Peleadores, que chega aos 14 pontos e encerra a fase na oitava colocação geral — última entre os classificados diretos. Neste cenário, o Mercenários termina em terceiro na chave e é encaminhado às pré-oitavas, fase eliminatória que será disputada na próxima semana.

Já em caso de vitória do Mercenários, é a equipe alvinegra quem salta para a liderança do grupo e conquista a vaga direta para as oitavas. O Peleadores, com 13 pontos, ficaria apenas com a nona melhor campanha geral, caindo automaticamente para a repescagem.

O Real Matismo, que também integra o Grupo D, já tem sua posição definida: com 15 pontos, a equipe termina a primeira fase como segunda colocada, independentemente do resultado desta sexta-feira.

O confronto, portanto, representa o último capítulo da fase classificatória, definindo o cenário completo para os confrontos das oitavas e pré-oitavas de final da Série Bronze 2025.

Portela e Magnus, sem chance de classificação, fazem o último jogo da noite.

Sete equipes já estão classificadas diretamente para as oitavas de final da Série Bronze de Canela 2025, como primeiros colocados de grupo ou melhores segundo colocados. São elas: