Canela busca mais de 20 milhões de reais em projetos durante agenda em Brasília

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, e o secretário de Saúde, Jean Spall, estiveram em Brasília nos dias 28, 29 e 30 de abril, cumprindo uma série de agendas estratégicas que resultaram em conquistas significativas de novos recursos financeiros para o município.

Durante a visita à capital federal, a comitiva realizou reuniões em diversos ministérios e gabinetes parlamentares, com o objetivo de ampliar investimentos em áreas prioritárias para a cidade, como saúde, turismo, educação e defesa civil.

Um dos principais destaques da viagem foi a confirmação, por meio de cadastro junto ao Ministério da Integração, do projeto de reconstrução da Rota Panorâmica, no valor aproximado de 9 milhões de reais em recursos federais. Já no Ministério da Saúde, foi solicitada a ampliação dos repasses destinados à área da saúde de Canela. Foram protocolados projetos para uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Canelinha, aquisição de equipamentos para o Hospital de Caridade de Canela (HCC), uma unidade móvel odontológica e novos equipamentos para a Secretaria de Saúde.

Esses recursos serão destinados à melhoria da infraestrutura e dos serviços prestados nas UBSs, Farmácia Municipal, HCC, atendimentos odontológicos, realização de exames e contratação de novos profissionais.

“Canela ficou muitos anos defasada na área da saúde. Agora será necessário envidar grandes esforços para recuperar o tempo perdido e garantir uma saúde de mais qualidade para a população”, destacou o prefeito Gilberto Cezar.

Além dessas conquistas, graças ao apoio direto de senadores e deputados federais, foram assegurados novos recursos para Canela:

• Lucas Redecker: importantes repasses para a área da saúde;

• Paulo Paim: garantiu recursos para demandas nas áreas de turismo e saúde;

• Any Ortiz: reafirmou seu compromisso com Canela ao confirmar apoio financeiro para a saúde;

• Marcel Van Hattem: declarou apoio à cidade nas áreas de turismo e saúde;

• Luis Carlos Heinze: comprometeu-se a colaborar com a melhoria do HCC;

• Daniel Trzeciak: assegurou recursos para a saúde de Canela;

• Denise Pessoa: destinou recursos para as áreas da cultura e saúde.

Ofícios protocolados em Brasília

Senadores visitados:

• Hamilton Mourão

• Luis Carlos Heinze

• Paulo Paim

Deputados Federais visitados:

• Luciano Lorenzini Zucco

• Paulo Pimenta

• Covatti Filho

• Osmar Terra

• Lucas Redecker

• Alceu Moreira

• Maria do Rosário

• Afonso Motta

• Pedro Westphalen

• Franciane Bayer

• Bibo Nunes

• Afonso Hamm

• Alexandre Lindenmeyer

• Márcio Biolchi

• Giovani Cherini

• Danrlei de Deus Hinterholz

• Daniel Trzeciak

• Denise Pessoa

• Any Ortiz