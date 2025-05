Canela Light Fest comemora sucesso e já anuncia a segunda edição

Canela encerra, com grande sucesso, a primeira edição do Festival das Luzes, evento inédito no Brasil que transformou a cidade em um cenário de luz, arte e tecnologia. Durante quatro dias, o festival encantou públicos de todas as idades, atraindo moradores, visitantes da região e turistas de diferentes partes do país, que vivenciaram uma experiência sensorial única.

“Encerramos a primeira edição do Canela Light Fest super contentes com o retorno positivo que recebemos. Canela viveu dias e noites intensos de arte, luz e emoção, recebendo artistas gaúchos e de outros estados e encantando o público com experiências sensoriais e criativas. Mais do que um festival, foi um momento que a cidade, experienciou algo inédito com a força da cultura. Que a luz que nos envolveu continue iluminando novos caminhos em Canela.” afirmou o diretor executivo deste evento João Neto, o Joni.

Inspirado nos grandes festivais de luzes do mundo, como o de Lyon, na França, o Canela Light Fest trouxe um novo conceito de ocupação artística do espaço urbano. O centro da cidade e a fachada da Catedral de Pedra foi tomado por instalações luminosas, projeções e experiências imersivas que convidaram o público a participar ativamente das instalações artísticas, promovendo encantamento e reflexão por meio da arte.

Com a presença de artistas gaúchos e de diversos estados brasileiros, o evento promoveu um importante intercâmbio cultural e valorizou a produção nacional. A programação também incluiu atividades formativas abertas à comunidade, como oficinas e encontros que estimularam o aprendizado, a troca de experiências e o fortalecimento da cena criativa local.

Daniela Bousso e Joni Neto ladeiam a artista Sarah Ahab

O encerramento ocorreu na manhã deste domingo, 4, com palestra de Kátia Maciel “A Luz na Arte Contemporânea” e a entrega de Menção Honrosa às artistas Sarah Ahab e Raíssa Laban, que tiveram a obra, “Araquem, Fios Expandidos” escolhida pelo público.

A diretora artística e idealizadora do Canela Light Fest Daniela Bousso em tom festivo comenta: “hoje comemoramos a primeira edição, que foi um sucesso e esperamos vocês, no ano que vem, na segunda edição com novos trabalhos, novos artistas e mais debates, palestras, oficinas, projeções, esculturas, obras interativas, instalações.

Além de sua proposta artística inovadora, o festival reforçou o compromisso com a sustentabilidade, promovendo ações voltadas à consciência ambiental. Também movimentou a economia da cidade, especialmente nos setores de turismo, comércio e serviços, contribuindo para a valorização da cultura como motor de desenvolvimento.

A segunda edição do Canela Light Fest acontecerá no feriado do dia do trabalhador, 1º de maio de 2026.

O Canela Light Fest – Festival das Luzes é uma realização da Miraceti Projetos Culturais, através da Lei de Incentivo Cultural, com o patrocínio de Açúcar Guarani, Vitivinícola Jolimont, Redecard Itaú e apoio da Prefeitura Municipal de Canela, IEAVi – Instituto Estadual de Artes Visuais, UCS – Universidade de Caxias do Sul e Instituto Cultural Laje de Pedra, com financiamento Prócultura – RS.