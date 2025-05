Canela terá Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado

Neste sábado, dia 10, os postos de saúde de Canela estarão abertos para o Dia D da Campanha de Vacinação Contra a Influenza. As unidades básicas Canelinha, São Luís, Central, Leodoro Azevedo e Santa Marta estarão abertas das 8h às 12h e das 13h às 16h.

As pessoas que pertencem aos grupos prioritários (idosos, crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, entre outros) e que ainda não receberam a dose contra a gripe, devem procurar a UBS de referência da sua casa nesta data. É necessário apresentar um documento de identidade e a Carteira de Vacina.

A titular da Vigilância Epidemiológica de Canela, Magali Cavinato, reforça que a vacinação é muito importante para evitar a disseminação de doenças que possuem proteção, como é o caso da gripe. Além disso, a proteção contra a gripe é uma maneira de evitar o agravamento de doenças respiratórias neste período mais frio do ano.

A Secretaria de Saúde informa que no Dia D também estarão sendo aplicadas outras vacinas do Calendário Nacional de Imunização, com a finalidade de que todos tenham a oportunidade de atualizar suas carteiras de vacina.

Confira onde se vacinar

UBS Canelinha: rua Adalberto Wortmann, 20, bairro Canelinha

UBS São Luís: rua Cézar Pedro Raymundo, 48, bairro Bom Jesus

UBS Central: rua Sete de Setembro, 340, bairro Centro

UBS Leodoro Azevedo: rua Tio Elias, 385, bairro Leodoro Azevedo

UBS Santa Marta: rua Primeiro de Janeiro, 909, bairro Santa Marta.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela