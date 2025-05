Cerca de 600 pessoas são atendidas diariamente pela Farmácia Municipal em Canela

Em pleno funcionamento, para garantir a saúde e qualidade de vida da população canelense, a Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde de Canela atende atualmente uma média de 600 pessoas por dia, fornecendo medicamentos e outros itens de cuidados à saúde.

De acordo com o secretário municipal da Saúde, Jean Carlo Monteiro Spall, são fornecidos 215 itens entre remédios, fraldas e outros insumos como seringas, agulhas, fitas de hgt para medição de glicose, preservativos, entre outros, que atendem, também, as Unidades de Saúde, pronto atendimento do Hospital de Caridade de Canela (HCC) e Presídio Estadual de Canela. “Os estoques são renovados de acordo com a demanda, dessa forma, procuramos oferecer os medicamentos prescritos pelos médicos do SUS, garantindo, assim, melhor atendimento à população”, destaca Jean.

A Farmácia Municipal localiza-se na Avenida João Pessoa, número 622. O horário de funcionamento é de segunda a sexta das 8h às 11h45 e das 13h às 16h45. Para retirar a medicação é necessário a apresentação da receita do SUS ou clínicas conveniadas e documento de identificação. A equipe é composta por dois farmacêuticos, um assessor técnico, um coordenador geral, quatro atendentes, um agente administrativo e um profissional de serviços gerais.

Medicamentos novos

Conforme o farmacêutico Braian Claus Boff, anualmente é realizada a atualização da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME). Este ano, nove medicamentos novos entraram na lista, a maioria voltados à Saúde Mental – e outras especialidades. Ele destaca, ainda, a existência de outros serviços relacionados a medicamentos que também é realizado pela Farmácia Municipal como o encaminhamento de medicações especiais, de alto custo financeiro provenientes do Estado e ainda a Farmácia de componente estratégico.

MEDICAÇÃO ESPECIAL

Na modalidade da medicação especial, o paciente tem que levar um laudo específico fornecido pelo Estado e preenchido pelo médico até a Farmácia Municipal. E dessa forma os servidores fazem o encaminhamento para o Governo, para que seja enviada a medicação. Quando ela chega, os pacientes são avisados e retiram o medicamento no local. Atualmente, cerca de mil pacientes utilizam este tipo de medicação especial no município.

FARMÁCIA DE COMPONENTE ESTRATÉGICO

Este atendimento é dirigido para o fornecimento de medicação para pacientes atendidos pelo Serviço de Atendimento Especializado (SAE), que abrange pacientes com HIV, Hepatite, Tuberculose e outras doenças específicas. Estes medicamentos específicos são fornecidos para pacientes de toda a região, atendendo as cidades de Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Linha Nova e Picada Café.

Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela