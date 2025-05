Jovem fica ferida após colidir carro contra poste em Canela

Na noite de sábado (3), por volta das 22h10, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a um acidente de trânsito na estrada que liga o Banhado Grande ao SkyGlass, ponto turístico de Canela.

Uma jovem de 20 anos perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste de energia elétrica, que caiu e bloqueou completamente a via. Quando a guarnição chegou ao local, a motorista já estava fora do carro, consciente e orientada, com suspeita de fratura em uma costela. Ela foi encaminhada ao Hospital de Caridade de Canela pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A área foi isolada para garantir a segurança até a chegada da equipe da RGE, que realizou os reparos na rede elétrica e liberou a pista.