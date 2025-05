Morre homem resgatado após queda de 200 metros na Rota Panorâmica, em Canela

Ele havia sido transferido para uma casa de saúde no Vale do Paranhana, mas, não resistiu aos ferimentos

Faleceu, na última semana Maiquel Josias Spiecker, de 40 anos, vítima do gravíssimo acidente ocorrido na tarde de 28 de abril, em um trecho interditado da Rota Panorâmica, zona rural de Canela. Maiquel conduzia um veículo Peugeot 206 que despencou mais de 200 metros em uma ribanceira, no ponto onde a estrada está oficialmente fechada desde os eventos climáticos de 2024.

O resgate, realizado por bombeiros, Defesa Civil, agentes públicos e populares, durou cerca de quatro horas e foi marcado por grande dificuldade de acesso, mata fechada, falta de iluminação pública e a chegada da noite. A operação mobilizou mais de 25 pessoas, em uma corrente humana que utilizou mais de 200 metros de corda para içar a vítima de volta à rodovia.

Inicialmente encaminhado ao Hospital de Caridade de Canela, Maiquel foi transferido, ainda com vida, a uma casa de saúde na região do Vale do Paranhana. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito dias depois.

Os atos fúnebres foram realizados em Igrejinha, cidade onde residia, e o corpo foi posteriormente encaminhado ao Crematório Parque das Araucárias, em Canela.

Após a ocorrência, foi confirmado que o caso se tratou de tentativa de suicídio. Ainda no início do dia 28, havia um registro de ocorrência de seu desaparecimento, em Igrejinha.

O caso teve grande repercussão pela complexidade do resgate e pela mobilização coletiva que buscou preservar uma vida. O desfecho reforça a necessidade de atenção à saúde mental e ao cuidado com estradas que permanecem tecnicamente interditadas, mas seguem acessíveis por ações indevidas.

Atenção à saúde mental

Se você está passando por momentos difíceis ou conhece alguém que esteja enfrentando sofrimento emocional, procure ajuda.

O CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio. O atendimento é gratuito, sigiloso e disponível 24 horas, todos os dias, pelo telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br.

Falar é a melhor opção. Você não está sozinho.