Plenário da Câmara está sendo reformado com mão-de-obra prisional

Sempre que o tempo permite, mesmo sem ter nada agendado, dou uma passada na Câmara de Vereadores e na Prefeitura de Canela. Aliás, essas visitas sem agenda são as melhores, sempre acontece uma conversa que gera pauta, nesta semana, gerou uma charge, que ilustra esta coluna.

A Câmara está reformando seu plenário, o que já não era sem tempo, e aqui vai um elogio ao presidente Felipe Caputo e à diretora da Casa, Gabriela Nunes.

E até aí estava tudo bem, até eu perceber que a reforma estava sendo realizada com mão-de-obra prisional.

Claro que eu perguntei ao Caputo, com meio sorriso no canto da boca, porque ele não havia divulgado essa ação.

Ele riu e não falou nada, não precisava.

A piada já tinha vindo pronta!

Seria cômico se não fosse engraçado, até porque os detentos que saem para estes serviços comunitários são presos de baixa periculosidade e, por várias vezes, já trabalharam para o município.

Para preservar justamente o bom trabalho realizado por estes detentos, não vou traçar o paralelo que muita gente pensou!

Ligue, peça socorro e depois filme

Na semana passada fiz uma extensa coluna com os números de emergência de Canela e pedi à comunidade que, antes de filmar um fato grave, peça socorro.

Foi o que fez Adelor Borba Esteves, ao avistar um grave acidente na Rota Panorâmica, matéria especial que foi ao ar no Portal da Folha.

Ele ajudou a salvar uma vida. Que sempre possamos pensar assim.