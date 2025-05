Polícia Civil cumpre mandado em Canela em caso de filmagens clandestinas em banheiros femininos

Suspeito trabalhava na Feevale e também atuou em colégio de Novo Hamburgo; imagens antigas de alunas foram encontradas em pendrive

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Civil na cidade de Canela, na Serra Gaúcha, em um desdobramento de uma investigação sobre gravações ilegais feitas dentro de banheiros femininos na Universidade Feevale, em Novo Hamburgo. O alvo da operação, realizada na última terça-feira (29), é um homem que teria ocultado um celular com a câmera ligada em uma fresta do chuveiro no campus II da universidade, com o objetivo de filmar alunas durante o banho.

A diligência em Canela, conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo, foi motivada pela identificação de novas vítimas e resultou na apreensão de diversos materiais, incluindo um pendrive com imagens antigas de estudantes. As gravações encontradas não se referem apenas à universidade, mas também a alunas de um colégio particular de ensino fundamental e médio da cidade de Novo Hamburgo, onde o suspeito trabalhou anteriormente. O nome da instituição não foi divulgado.

De acordo com o delegado Tarcísio Kaltbach, responsável pela investigação, o próximo passo é a análise pericial dos dispositivos apreendidos e a oitiva de testemunhas. Ele também reforça o pedido de colaboração da comunidade: qualquer pessoa que possa ter sido vítima do investigado deve procurar a 1ª DP de Novo Hamburgo. A Polícia Civil garante sigilo e respeito à dignidade dos denunciantes.

O caso veio a público no dia 16 de abril, quando uma estudante da Feevale notou o brilho da tela de um celular escondido enquanto tomava banho. A jovem alertou a instituição, que imediatamente afastou o funcionário, um técnico de laboratório. A universidade confirmou o desligamento e afirmou ter acolhido a aluna, prestando todo o suporte necessário.

Por meio de nota oficial, a Universidade Feevale reiterou o seu repúdio a qualquer ato de assédio, discriminação ou desrespeito, reafirmando seu compromisso com a ética e a segurança em todos os seus ambientes.

Até o momento, o suspeito não foi preso e sua identidade está sendo preservada pelas autoridades. O fato de a busca ter sido realizada em Canela, onde o homem atualmente reside, traz o caso para o centro das atenções também na região serrana.

A investigação segue em andamento.