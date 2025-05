Abertas inscrições para o Campeonato de Futsal Sub-15 de Canela

O Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela está com inscrições abertas para o Campeonato Municipal de Futsal Sub-15, que terá início no próximo dia 20 de maio. A reunião para a entrega das fichas e definição do formato da competição será realizada no dia 13 de maio na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, situada na Rua Borges de Medeiros, 926, Centro.

A taxa de inscrição custará R$ 168,00. A retirada das fichas pode ser realizada diretamente na sede do DMEL, no Campo da Celulose, na Rua Patrício Zini Sobrinho, 431 ou pelo WhatsApp (54) 9 8405-7687.