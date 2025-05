Alunos da Escola Cônego João Marchesi visitaram exposição no Canela Light Fest

Estudantes do 9º ano do ensino fundamental foram recebidos pelo artista André Severo

O Canela Light Fest também serviu como sala de aula para alunos do 9º ano do ensino fundamental da Escola Cônego João Marchesi, na semana passada. Os estudantes visitaram os espaços do evento e conheceram a exposição “Ensaios para o fim”, do artista André Severo, no Teatro Municipal.

A vice-diretora da escola, Elizane Leite de Macedo, contou que o artista recebeu os estudantes de forma acolhedora e explicou sobre a criação da obra, trazendo temas do passado para serem discutidos no presente. “Ele destacou pontos importantes, como ter tempo para fazer o que gostamos, ter dedicação, medo, determinação”, disse.

A professora da turma, Gabriela Satange, completou a fala da vice-diretora e afirmou que os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o espaço do teatro, observar uma mostra cultural contemporânea e, principalmente, conversar com o artista. “O conteúdo da exposição dialoga diretamente com temas recentemente estudados nas aulas de geografia, o que contribuiu para uma ampliação do olhar crítico e sensível dos estudantes”, completou a educadora.

As estudantes Laura Berti e Ana Flávia da Silva relataram que a exposição ofereceu uma experiência inspiradora e que a forma como foi apresentada conseguiu fazer a turma se conectar com a realidade e entender como a sociedade funcionava antigamente. “Tudo isso me fez sair de lá de um jeito diferente, com uma nova visão de algumas coisas do mundo”, afirmou a estudante Ana.

O Canela Light Fest teve a primeira edição no país na semana passada, entre os dias 1º e 4 de maio, com inspiração em grandes festivais mundiais como o de Lyon, na França. A forma como as exposições e intervenções foram montadas trouxe uma nova perspectiva para a ocupação do espaço urbano, iluminando o Centro e a Catedral de Pedra com instalações luminosas, projeções mapeadas e experiências imersivas. O público foi convidado a interagir com as obras, o que gerou encantamento visual e reflexões sobre a arte no cotidiano.

Fotos: Divulgação