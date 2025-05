Alunos do CFA Rico realizam avaliação no CT do Grêmio

Duas grandes promessas do CFA Rico estão vivendo um momento inesquecível: Felipe Leão Paes de Barros e Manassés Klein Rodrigues foram selecionados para participar de uma avaliação diretamente no centro de treinamentos do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, em Porto Alegre. A atividade iniciou na última segunda-feira e segue até esta quarta, colocando os jovens talentos diante de uma oportunidade sonhada por muitos.

Ver alunos alcançando espaços como este é motivo de orgulho para toda a equipe do CFA Rico. Mais do que formar atletas, o trabalho realizado visa criar caminhos, gerar esperança e oferecer experiências que contribuem para o crescimento pessoal e esportivo de cada criança e adolescente que participa do projeto.

Além de Felipe e Manassés, mais três atletas da escolinha também participarão da avaliação em datas futuras, reforçando o compromisso da instituição em criar oportunidades reais para seus alunos.

“O esporte é uma ferramenta de transformação, e nosso objetivo é justamente esse: transformar vidas por meio de oportunidades concretas. Esses meninos estão representando todos os colegas que treinam conosco, mostrando que o esforço, a disciplina e o sonho valem a pena”, destaca a coordenação do projeto.

O CFA Rico agradece aos familiares, parceiros e à comunidade que acredita e apoia a formação de jovens através do esporte. Seguimos firmes na missão de abrir portas e construir futuros melhores para nossas crianças e adolescentes.