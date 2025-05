Canela terá palestra e atividade nas escolas e empresas durante o Maio Amarelo

Palestra com especialista em engenharia de tráfego acontece no dia 12, no Espaço Sicredi

A Secretaria de Trânsito, Transportes e Fiscalização, da Prefeitura de Canela, promoverá programação alusiva ao Maio Amarelo com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”. A primeira atividade será uma palestra que acontece na próxima segunda-feira, dia 12, no Espaço Sicredi, voltada para profissionais dos Centros de Formação de Condutores (CFCs), funcionários públicos, universitários e comunidade em geral, das 9h ao meio-dia, com o especialista em engenharia de tráfego, Rui Voldinei Pires.

Ao longo do mês, escolas e empresas também vão receber agentes de trânsito para falar sobre o tema. Nos dias 15 e 16, a empresa Uniserra/Ambev oferecerá palestra para seus trabalhadores, enquanto a Escola Municipal de Educação Infantil Lucimara Basei, do bairro São Lucas, receberá as atividades do Maio Amarelo no dia 19.

PARA PARTICIPAR

Empresas e escolas interessadas em receber a equipe da Secretaria de Trânsito para tratar sobre o Maio Amarelo, podem entrar em contato via WhatsApp pelo telefone (54) 3282-5166.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela