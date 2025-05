Curso de educação patrimonial é ofertado para professores de Gramado

Aconteceu na quinta (24/04) o primeiro de dois encontros do curso Mediadores de Educação para o Patrimônio, ministrado pela gestora cultural Luana Michel, no auditório da Secretaria Municipal de Educação.

O curso Mediadores de Educação para Patrimônio, visa a descentralização de ações formativas na área de educação para o patrimônio, expandindo para todos os professores a oferta de formação em cultura e possibilitando a articulação de instituições e agentes sociais, coletivos, associações e academias com escolas públicas municipais, estimulando ações em espaços e equipamentos públicos.

“Espera-se que, a partir dos ensinamentos aqui aprendidos, cada professor seja provocado a atuar como mediador de educação patrimonial na comunidade/equipamento em que está inserido, contribuindo para que as pessoas ampliem suas possibilidades de inclusão social, por meio do acesso à informação, do diálogo, da fruição dos bens culturais e do seu exercício da cidadania, explorando as possibilidades e o potencial de conscientizar a população sobre os seus principais conceitos e de promover o sentimento de pertença, promovendo oportunidades de reflexão e aprofundamento do conhecimento a partir do seu contexto sociocultural e ambiental de seu entorno”, ressalta Luana, ministrante do curso.

O curso é dividido em sete tópicos e na primeira aula abordou-se questões como: