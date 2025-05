Em primeira fase de doações, Skyglass Canela repassa mais de uma tonelada de alimentos

O Skyglass Canela começou a entrega de donativos da 3ª Campanha Solidária. Na primeira fase de doações, o parque repassou mais de uma tonelada de alimentos para o abrigo Casa Lar e o Oásis Santa Ângela, de Canela, e para o Lar de Idosas Maria de Nazaré, de Gramado. O quati Gumercindo, mascote do Skyglass Canela, visitou as crianças e vovós distribuindo e recebendo abraços carinhosos.

Além de arrecadar donativos para entidades assistenciais, a campanha concede 50% de desconto para moradores de todas as cidades do Rio Grande do Sul. Os gaúchos pagam a tarifa de meia-entrada até 31 de maio de 2025. Para obter o benefício, basta apresentar comprovante de residência e doar um quilo de alimento não-perecível ou um quilo de ração para cães. Cada comprovante de residência é válido para o titular e mais três familiares.

O diretor geral do Skyglass Canela, Alex Bonareti, destaca que ainda dá tempo de visitar o parque pagando menos e ainda contribuindo para uma causa social. “Estamos muito agradecidos e felizes pelo acolhimento do nosso povo com a campanha. Temos ainda até o final de maio para arrecadar mais e poder assistir outras entidades. Desde já, agradecemos a ajuda de todos que se empenharam para contribuir com a ação social. Nossa equipe tem orgulho de poder estar envolvida. Teremos mais entregas com participação deles, que interagem com as crianças e idosos de cada entidade, observando a importância de ações solidárias e tornando-se cidadãos melhores”, afirma Bonareti.

Para a Campanha Solidária, a compra deve ser feita diretamente na bilheteria do parque. A promoção não se aplica na compra de voltas adicionais ou qualquer outro ingresso adquirido em local que não seja a bilheteria do parque. Também não é cumulativa com outros descontos.