Faccat se prepara para debater os Desafios do Desenvolvimento Regional e Territorial

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) sediarão o III Congresso Internacional e V Seminário Nacional de Desenvolvimento Regional, que ocorrerá de 11 a 13 de junho. Nesta edição, segundo os organizadores, a temática central “Desafios do Desenvolvimento Regional e Territorial”, traz a discussão sobre os desafios globais e suas repercussões locais. O evento deve reunir acadêmicos, pesquisadores, professores, alunos e profissionais da área. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15 de maio no site da Faccat (www.faccat.br/cursoseeventos) . As atividades acontecerão no Auditório 3 do Centro de Eventos, com horários variando entre 9h e 21h30min. A realização é do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Faccat.

De acordo com o vice-diretor de Pesquisa e Pós-Graduação, prof. Dr. Roberto Morais, esta edição marcará um retorno significativo ao formato totalmente presencial, após o período desafiador da pandemia de Covid-19. “Este retorno presencial é, por si só, um grande diferencial desta edição. A oportunidade de encontro físico, de troca de ideias face a face e de networking espontâneo enriquece profundamente a experiência do congresso, fomentando colaborações e discussões mais aprofundadas que muitas vezes se perdem no ambiente virtual”, destaca Morais, que também é o coordenador do Mestrado da Faccat.

Morais ainda comenta que o III Congresso Internacional e o V Seminário Nacional de Desenvolvimento Regional transcenderão os muros da universidade, alcançando a comunidade em geral. “ Ao oportunizar um espaço de interação entre o mundo acadêmico e a sociedade, o congresso contribui para a disseminação do conhecimento e para a construção de uma visão mais crítica e informada sobre os desafios do desenvolvimento regional”, avalia.

PROGRAMAÇÃO

Dia 11 de junho

14h – Apresentação dos Trabalhos nos GTs;

17h – Encerramento das Apresentações dos Trabalhos nos GTs;

19h30min – Palestra Abertura – Uma breve história dos parques urbanos: entre o higienismo, o paisagismo e o ambientalismo – Prof. Dr. Fabiano Quadros Rückert – UFMS;

20h30min – Sessão aberta para discussão e perguntas.

Dia 12 de junho

9h – Palestra – Resiliência, território e neoliberalismo: Caminhos e Pontes – Prof. Dr. Armindo Armando – Universidade de Licungoue – Moçambique;

10h – Sessão aberta para discussão e perguntas;

14h – Apresentação dos Trabalhos nos GTs;

17h – Encerramento das Apresentações dos Trabalhos nos GTs.

Dia 13 de junho

9h – Palestra – História, Ciência Social do Tempo: o trabalho multidisciplinar na compreensão do espaço e do tempo presente. Profa. Dra. Angélica Müller – UFF;

10h – Sessão aberta para discussão e perguntas;

14h – Saídas técnicas por adesão.

