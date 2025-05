Mães não pagam ingresso no Gramadozoo neste sábado (10) e domingo (11)

Em comemoração ao Dia das Mães, o Gramadozoo lançou uma promoção especial. No sábado, dia 10, e no domingo, 11, todas as mães que visitarem o zoo acompanhadas de um filho pagante terão entrada gratuita. Para garantir a cortesia, basta retirar o ingresso na bilheteria do parque apresentando um documento que comprove a filiação.

Sem grades ou jaulas, o Gramadozoo abriga animais exclusivamente da fauna brasileira. O parque traz grandes recintos e viveiros de imersão que reproduzem com fidelidade o habitat das espécies. O zoológico de Gramado tem como eixos básicos de atuação o bem-estar animal, a pesquisa e a conservação de espécies ameaçadas e a educação ambiental. Em área de 20 hectares, o zoo possui um percurso de 2.000 metros, onde o visitante recebe informações dos educadores ambientais e das placas ilustrativas com fácil leitura. O parque fica no Km 35 da ERS-115 e funciona das 10h às 16h. Os ingressos custam R$ 105,00 e o estacionamento R$ 15,00.