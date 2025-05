Ouvidoria Municipal de Canela fortalece a participação do cidadão e o compromisso com a transparência

De janeiro até abril já foram realizados 686 atendimentos

A Prefeitura de Canela reforça seu compromisso com a transparência e a qualidade dos serviços públicos através da atuação da Ouvidoria Municipal, um canal direto e acessível que coloca o cidadão no centro da gestão pública. A Ouvidoria é responsável por receber, registrar e acompanhar atentamente solicitações, denúncias, reclamações, sugestões e pedidos de informação feitos pela comunidade.

Os atendimentos podem ser realizados presencialmente, por telefone, e-mail ou qualquer outro meio tecnológico disponível, assegurando amplo acesso aos cidadãos, em consonância com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e com os princípios da transparência e participação social.

Além de acolher as manifestações da população, a Ouvidoria gera relatórios periódicos para avaliação do prefeito e dos secretários municipais, contribuindo para a fiscalização da qualidade dos serviços públicos e sugerindo soluções para eventuais problemas identificados em todas as Secretarias.

Somente de janeiro até abril já foram realizados 686 atendimentos entre relatos presenciais ou por ligações telefônicas. O secretário de Governo, Evandro Cardoso, define a Ouvidoria como a voz da comunidade dentro da Prefeitura. “É por meio dela que conseguimos escutar, entender e agir para melhorar os serviços públicos, promovendo uma gestão mais eficiente, transparente e próxima das pessoas”, afirma.

O departamento também desempenha um papel de fiscalização proativa, zelando para que todos os setores da Administração Municipal atendam aos prazos e padrões de qualidade previstos na legislação. “Ao utilizar a Ouvidoria, a comunidade exerce seu direito de colaborar diretamente na construção de uma gestão pública mais aberta, justa e eficiente”, finaliza o secretário.

Qualquer cidadão pode acionar a Ouvidoria para:



– Fazer reclamações sobre serviços públicos;

– Apresentar denúncias de irregularidades;

– Solicitar informações sobre a atuação da Prefeitura;

– Sugerir melhorias em políticas e serviços;

– Elogiar atendimentos ou ações bem-sucedidas.

Para registrar sua manifestação, basta contatar por algumas das opções abaixo:



– Comparecer pessoalmente à sede da Prefeitura de Canela;

– Entrar em contato pelo telefone 3282-5100 – Ramal 8;

– WhatsApp (54) 9 9154-7614;

– Via e-mail: ouvidoria@canela.rs.gov.br.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela