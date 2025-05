Polícia Civil através do Papo de Responsa leva conscientização a mais de 700 alunos na EEEB Neusa Mari Pacheco, em Canela.

No dia 05/05/25, a EEEB Neusa Mari Pacheco, localizada em Canela, recebeu a visita dos policiais civis Silvia Berro e Maurício Viegas para a realização do Papo de Responsa, uma importante iniciativa de diálogo e conscientização voltada aos jovens. Ao todo, 710 alunos, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, participaram das conversas distribuídas pelos três turnos escolares: manhã, tarde e noite.

Durante os encontros, os policiais abordaram temas fundamentais para a formação cidadã dos estudantes, como racismo, bullying, violência doméstica, uso de drogas e crimes virtuais. As falas buscaram promover a reflexão crítica, o respeito ao próximo e a importância da responsabilidade nas escolhas e atitudes do dia a dia.

Com uma linguagem acessível e próxima da realidade dos adolescentes, o Papo de Responsa proporcionou um espaço aberto para escuta, troca de experiências e esclarecimento de dúvidas, fortalecendo a parceria entre escola, comunidade e instituições de segurança pública.