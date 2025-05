Preso em Goiás golpista que agia na Serra Gaúcha e outras cidades do RS

A Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo realizou a prisão preventiva de um suspeito de cometer crimes de extorsão e estelionato contra empresários dos municípios de São Leopoldo, São Francisco de Paula, Garibaldi e Bento Gonçalves. A prisão ocorreu em Goiânia (GO) e contou com a participação da equipe da Draco de São Leopoldo, do Departamento de Aviação da Polícia Civil gaúcha e da Draco da Polícia Civil de Goiás.

O preso é integrante de uma organização criminosa de atuação nacional, já havia sido recolhido anteriormente por roubo com emprego de arma de fogo e utilizava tornozeleira eletrônica. Ele costumava cadastrar linhas telefônicas em nome de terceiros e, em seguida, criava diversas contas em um aplicativo de mensagens, utilizando nomes e fotos de pessoas do Rio Grande do Sul. Além disso, participava de grupos em redes sociais de municípios da Serra Gaúcha, com o objetivo de coletar imagens e informações para aplicar golpes.

Na sequência, o criminoso entrava em contato com familiares das pessoas que tiveram seus dados clonados ou com empresas onde essas vítimas trabalhavam, passando-se por elas e solicitando valores sob o pretexto de situações emergenciais ou até mesmo pedindo adiantamentos salariais. Em alguns casos, ele também fazia ameaças às vítimas.

Ao menos 70 linhas telefônicas foram utilizadas pelo investigado, com vítimas identificadas em cidades como São Leopoldo, Garibaldi, Bento Gonçalves e São Francisco de Paula. No entanto, acredita-se que moradores de outros municípios gaúchos também possam ter sido lesados. A prisão foi efetuada nesta segunda-feira (05/05), na capital goiana.

Durante a ação, foram apreendidos seis celulares, um notebook, cerca de R$ 2.850,00 em espécie, cartões de crédito, mais de 200 chips de telefone celular e anotações relacionadas às vítimas do Rio Grande do Sul. Após ser abordado, o homem foi encaminhado ao sistema prisional de Goiás.