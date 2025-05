V Semana Acadêmica de Fisioterapia da Faccat: Descubra o Impacto da Fisioterapia Neurofuncional

A Fisioterapia Neurofuncional é essencial no tratamento e reabilitação de pacientes com distúrbios neurológicos, mas você sabe exatamente o que ela é, para que serve e quando deve ser aplicada? Estes e outros questionamentos serão respondidos durante a V Semana Acadêmica do curso de Fisioterapia das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), que ocorrerá no campus nos dias 26, 27 e 28 de maio. A cada edição, um assunto é abordado para proporcionar momentos de trocas, de experiências, de relatos de profissionais que atuam no mercado de trabalho, além de transformar a Semana Acadêmica em um momento enriquecedor para a formação dos acadêmicos e também para profissionais formados. As inscrições seguem abertas até o dia 23 de maio e devem ser feitas acessando o endereço eletrônico www.faccat.br/semanadafisio .

De acordo com a equipe organizadora da V Semana Acadêmica do curso de Fisioterapia, a programação contará com palestras e oficinas ministradas por profissionais experientes e atualizados, promovendo uma vivência prática e aprofundada no tema proposto. “Participar da Semana Acadêmica é essencial para quem busca enriquecer sua formação acadêmica e desenvolver-se pessoal e profissionalmente. O evento é aberto também a fisioterapeutas formados, sendo uma excelente oportunidade de atualização, troca de experiências e contato com as tendências da área, com foco especial em Fisioterapia Neurofuncional”, destaca a coordenadora do curso de Fisioterapia, Ana Melissa Rodrigues Mallmann.

PROGRAMAÇÃO:

26 de maio

Local: auditório do Prédio Administrativo

19h30min – abertura com autoridades presentes: Diretor-geral da Faccat, Prof. Delmar Backes; coordenadora do curso de Fisioterapia da Faccat, prof. Dra. Ana Melissa Rodrigues Mallmann;

19h45min – A Realidade Virtual na Reabilitação Neurofuncional, com a Dra. Daniela Penna Bauer;

20h30min – Coffee Break;

20h45min – Fisioterapia Neurofuncional Intensiva: O Uso de Protocolos, com a Dra. Simone Nique Peralles;

21h30min – A Neurofuncional além da Graduação: Desafios e Realizações Profissionais, com Dra. Andrieli Santos Messaggi e a Dra. Nicoly Figueiró Merckel.

27 de maio

Local: auditório 3 do Centro de Eventos

19h30min – PNF: da História à Abordagem Terapêutica – Dr. Henrique Paz;

20h30min – Coffee Break;

20h45min – Experiência Prática na Neuromodulação TDCS em Pacientes Adultos – Dra. Mariana Brutto de Pinto;

21h30min – Eletroestimulação Transcraniana com Corrente Contínua no Adulto – Dr. Bruno Fracasso.

28 de maio

Oficinas – Das 19h30min às 22h30min

Oficina 1- Fisioterapia no Transtorno do Espectro Autista – Dra. Emmanuele Cominetti;

Oficina 2- Técnicas de Compressão de Baixo Custo – Dra. Karen Przybysz da Silva Rosa;

Oficina 3- Fisioterapia Vestibular: Desvendando e Tratando as Famosas Labirintites – Dra. Nathalie Artigas- ABRAFIN;

Oficina 4- Pilates Adaptado ao Deficiente Físico (AACD) – Dra. Amanda Oliveira e Dra. Letícia Friedrich;

Oficina 5- Recursos de Mobilidade e Tecnologia Assistiva – Dra. Letícia Britto de Albuquerque.

Informações: cada participante deverá escolher 1 oficina ao realizar a inscrição no evento.

Crédito de fotos: Angelo Flesch/Faccat