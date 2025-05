Amanda Ramires agora é sócia da Brocker Eventos

Profissional reforça compromisso com o crescimento do setor MICE

Com 18 anos de experiência no setor de eventos e há 8 anos atuando na Brocker, Amanda Ramires acaba de assumir um novo e importante desafio: tornou-se oficialmente sócia da Brocker Eventos, empresa que é referência no mercado MICE.

Formada em Comércio Exterior pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Amanda construiu sua trajetória com foco em planejamento estratégico, relacionamento com clientes e desenvolvimento de projetos sob medida para o mercado MICE. Agora, como sócia, ela inicia uma nova etapa pessoal e profissional com a mesma energia que sempre a destacou.

“É um desafio enorme, que engrandece meu compromisso e dedicação com o mercado MICE, com nossos clientes — muitos deles que se tornaram amigos ao longo dos anos — e com a equipe da Brocker, cada vez mais forte e engajada. Estamos constantemente buscando entregar o melhor e expandir fronteiras”, afirma Amanda.

O convite para a sociedade veio diretamente da direção do Grupo Brocker, como reconhecimento por sua trajetória e pela contribuição estratégica ao posicionamento da Brocker Eventos no setor.

A nova fase marca também uma série de novidades para o mercado MICE, com investimentos em soluções criativas para eventos corporativos, viagens de incentivo, congressos e experiências personalizadas. “A proposta é ampliar o portfólio com foco em inovação, hospitalidade de excelência e parcerias que valorizem o destino onde realizarmos os eventos, seja no Brasil ou até mesmo fora do país”, pontua a CEO do Grupo Brocker, Adriane Brocker Boeira Guimarães.

Sobre a Brocker Eventos

A Brocker Eventos atua de forma personalizada para atender feiras, congressos, convenções, viagens de incentivo e eventos corporativos. Seja como agência oficial, logística de transporte, produção ou proporcionando experiências únicas, o principal diferencial de atuação da Brocker Eventos é o trabalho personalizado oferecido pela equipe. São 30 anos de experiência, com atuações em todo o Brasil e também em eventos internacionais.