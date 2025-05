Morador da Região morre em atropelamento em Sapiranga

Um homem morreu atropelado na noite de terça-feira (6) na RS-239, em Sapiranga, no Vale do Sinos. A vítima foi identificada como Luiz Carlos Teixeira de Moraes, de 60 anos. O acidente ocorreu por volta das 20h15, no quilômetro 26 da rodovia.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), Moraes caminhava pela pista lateral quando entrou na rodovia e foi atingido por um Hyundai i30, com placas de São Francisco de Paula, que trafegava no sentido Estância Velha-Taquara pela faixa da direita. O motorista, de 27 anos, não conseguiu evitar o atropelamento.

O impacto foi fatal, e o pedestre, morador da Serra Gaúcha, morreu no local. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

A RS-239 é uma das principais rodovias da região e registra alto fluxo de veículos, inclusive de moradores de Canela e Gramado que se deslocam para o Vale do Sinos. O caso reforça a necessidade de atenção redobrada de motoristas e pedestres, especialmente em trechos urbanos e com pouca iluminação.