Presenteie com conhecimento: Senac Gramado oferece cupom de desconto de Dia das Mães

Ainda não sabe o que dar de presente no Dia das Mães? Em vez de apostar no óbvio, que tal escolher algo que possa realmente fazer a diferença na vida dela? O Senac Gramado te ajuda com uma dica especial: um cupom de desconto de 15% para todos os cursos livres e técnicos presenciais. O cupom MAES25 poderá ser utilizado entre 5 e 12 de maio.

Conhecimento nunca é demais e presentear quem você ama com um curso de capacitação profissional, além de ser uma lembrança diferenciada, é também uma oportunidade de mudar positivamente a vida de quem lhe deu a vida, seja no âmbito pessoal ou profissional.

Mais informações estão disponíveis diretamente no Senac Gramado que fica localizado na rua São Pedro, 663 – Centro. Se preferir, ligue para (54) 3286-4445.