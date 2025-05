Projeto Capoeira & Cidadania leva esporte e assistência a 140 alunos da rede municipal

Buscando oportunizar o desenvolvimento da criatividade através da música, dança, jogos e expressão corporal, transmitidos pela capoeira, alunos da rede municipal de ensino de Canela estão sendo contemplados em uma parceria entre a Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação com a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Canela.

O projeto, que acontece por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) estendido, é intitulado como “Capoeira & Cidadania”, e é desenvolvido pelo professor Luis Carlos da Silva de Oliveira. O programa já é realizado nos Cras Santa Marta e Canelinha e foi estendido para algumas Escolas Municipais de Educação Fundamental, abrangendo 140 estudantes, de diversas faixas etárias, com foco no desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

As crianças aprovam o projeto. Yasmin Lourenço Lima, de 10 anos, começou a praticar capoeira este ano, na Escola Bertholdo Oppitz. “Aqui tenho a oportunidade de fazer novos amigos e de me exercitar, é muito bom”, ressalta. A colega Júlia dos Santos, 14 anos, que pratica o esporte há três, acrescenta que uma das lições mais importantes adquiridas na atividade é o respeito e a empatia pelo próximo, que é transmitida nas aulas.

Além da atividade física, a ação visa atender às necessidades sociais das crianças, disponibilizando, quando necessário, um acompanhamento com os técnicos do Cras, com atendimento de psicólogos e assistente social.

Segundo a secretária adjunta da Assistência Social, Solange Aguiar, a iniciativa vai além do lazer. “Também promove o fortalecimento de vínculo e dá uma assistência para as crianças e adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade”, destaca.

OBJETIVOS:

O projeto Capoeira & Cidadania oferece para as crianças e adolescentes a oportunidade de:

1. Desenvolvimento físico: Melhora da coordenação motora, flexibilidade e condicionamento;

2. Desenvolvimento social: Promoção do respeito mútuo, trabalho em equipe e integração com a comunidade;

3. Desenvolvimento cultural: Conexão com a história ancestral e tradições da capoeira, incluindo sua música, rituais e movimentos.

4. Desenvolvimento emocional: Estímulo à autoconfiança e disciplina;

5. Expressão artística: Oportuniza o desenvolvimento da criatividade através da música, dança, jogos e expressão corporal.

6. Saúde: Melhoria do bem-estar geral através da prática regular e do convívio com outros praticantes.

7. Estrutura técnica: As técnicas de Assistência Social e psicólogas do Cras Canelinha acompanham as crianças e jovens, as famílias e o desenvolvimento do projeto.

REALIZAÇÃO

O projeto é realizado em quatro escolas municipais, com aulas nas:

Terças-feiras – às 14h – na Escola Municipal de Ensino Fundamental Bertholdo Oppitz – no bairro São Lucas;

Quarta-feira – 13h – Escola Municipal Noeli Silva de Azevedo – bairro Santa Marta;

Quinta-feira – 14h – Escola Municipal de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco – bairro Saiqui;

Sexta-feira – 14h – Escola Municipal de Ensino Fundamental Dante Bertolucci- bairro São Luiz.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela