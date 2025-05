Romaria de Caravaggio inicia novena na próxima segunda-feira, 12

A programação religiosa da 65ª Romaria e Festa em Honra a Nossa Senhora de Caravaggio, em Canela, segue na segunda-feira, 12 de maio, com o início da novena preparatória, com o tema “Peregrinos de Esperança”.

A novena ocorrerá sempre às 19h30, na Cripta do Santuário, e na primeira noite contará com a presença do Bispo Diocesano Dom Edson Batista de Mello, que já foi pároco de Canela e retorna à cidade para este momento especial de fé e reencontro com a comunidade.

Até o dia 20 de maio, as Missas da novena reunirão fiéis para momentos de oração, reflexão e devoção à padroeira. A cada noite, um bispo ou padre convidado presidirá as celebrações. As reflexões propostas ao longo da novena convidam os fiéis a contemplar a esperança como dom e caminho: a esperança sustentada pela promessa de Deus, revelada no rosto de Jesus, vivida na comunhão da Igreja, iluminada por Maria, transformadora do mundo, presente na vocação de cada cristão, concretizada no amor aos mais necessitados e plenificada na eternidade com Deus. A proposta é preparar o coração dos devotos para as romarias, iluminando o caminho da fé com esperança e compromisso cristão.

As romarias ocorrerão no sábado, dia 24 de maio, com a caminhada dos Jovens e Jornada Diocesana da Juventude com início às 9h, saindo da Igreja Matriz de Canela e Missa Campal na chegada ao Santuário, presidida pelo Bispo Diocesano Dom João Francisco Salm. No domingo, 25 de maio, será a Romaria Motorizada e de Ciclistas, também com saída às 9h da Igreja Matriz; neste ano, a bênção dos veículos será em frente à escadaria do Monumento da Prece, com os carros entrando no Santuário e saindo pela rua lateral ao Centro de Eventos. Na segunda-feira, 26 de maio, acontece a tradicional Romaria a Pé, que reúne milhares de fiéis em oração, promessas e agradecimentos, com saída às 8h, da Igreja Matriz de Canela em direção ao Santuário de Caravaggio.

Os festejos em honra a Nossa Senhora de Caravaggio, em Canela, oportunizam que os devotos vivenciem momentos de espiritualidade, devoção e esperança.

A Romaria e Festa em honra a Nossa Senhora de Caravaggio é uma realização da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, com apoio da Prefeitura Municipal de Canela.