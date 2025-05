São Francisco de Paula celebra ingredientes locais no 6º Festival Gastronômico da Batata

Evento acontece de 16 a 18 de maio e valoriza a cultura, a produção local e a versatilidade do tubérculo mais consumido do mundo

São Francisco de Paula, uma das principais produtoras de batata do Brasil, se prepara para receber moradores e visitantes no 6º Festival Gastronômico da Batata, que ocorre de 16 a 18 de maio de 2025, no Centro de Eventos – Rua Benjamin Constant, 1441. Com entrada gratuita e pratos acessíveis, o evento reunirá restaurantes, chefs convidados, música ao vivo e atividades culturais para todas as idades.

O festival exalta a importância da batata não apenas como ingrediente versátil e saboroso, mas como base econômica e símbolo da identidade local. O município é destaque nacional no cultivo do tubérculo, com uma produção média anual de mais de 103 mil toneladas, movimentando aproximadamente R$ 600 milhões e sustentando dezenas de famílias e empresas da região.

Na programação, os visitantes poderão degustar pratos exclusivos criados por restaurantes da cidade, todos com a batata como protagonista. Entre as opções estão: nhoques artesanais, bolinhos recheados, fritas com temperos típicos da serra, carnes com purê de batata, cachorro-quente com pão de batata, entre outras delícias que misturam tradição e inovação gastronômica.

A Arena Gastronômica será um dos grandes destaques da festa. Em meio às apresentações musicais e aos aromas da praça de alimentação, dois chefs renomados comandam as aulas-show e painéis culinários, abordando técnicas, sabores e conceitos que envolvem a batata e a culinária de origem.

Na sábado, 17 de maio, às 15h30, o chef Raphael Dittrich apresenta o painel “Batata e a Arte da Fermentação”. Formado pelo SENAC RS e com mais de 20 anos de experiência, Raphael já assinou cardápios de restaurantes como Acasa, Eat Kitchen, Bistrô do Margs e NOI, e hoje está à frente da cozinha do restaurante Ostara, na Vinícola Monte Astra, em Farroupilha. Pesquisador da cozinha saudável e das relações entre alimento e território, é também sócio da Gestroconsult, empresa que atua em consultoria gastronômica há mais de uma década.

No domingo, 18 de maio, às 15h30, é a vez do chef Nícolas Pedro Hekel com o painel “A Batata e o Cogumelo” – uma aula especial com o preparo de gnocchi de batata com cogumelos selvagens. Nícolas é cozinheiro há 18 anos, natural de Gramado, com raízes em São Francisco de Paula, onde teve os primeiros contatos com a cozinha junto dos avós. Formado pela Universidade de Caxias do Sul, passou por cozinhas em São Paulo, Itália e Holanda. Em 2022, inaugurou o aclamado restaurante Catherine, em Gramado.

Além da culinária, o festival contará com atrações musicais ao vivo, espaço para produtores rurais e atividades voltadas ao público infantil. A batata, que integra a base da pirâmide alimentar por seu alto valor energético e papel essencial na nutrição, ganha um espaço de protagonismo no festival — reafirmando sua relevância tanto na saúde quanto na mesa do brasileiro.



Cardápio Completo

Purê de batata com queijo serrano e filezinho de carne com molho demi-glace — Restaurante Castelli

Cachorro-quente paulista com pão de batata e purê de batata — Divino Dog

Nhoque de batata com molho de alho negro e queijo serrano maturado — Lírio Cozinha Artesanal

Bolinho de batata com linguiça (e opção vegetariana) — Savorê

Nhoque ao molho especial da casa — Taylor’s Pub

Churrasco no pão com batata rústica — Aí Ki Fome

Carne de panela com purê de batata e farofa caseira de banana — Café São Bernardo

Fritas artesanais com batatas de São Chico, crocantes e cheias de sabor — Doce Café

Tradicionais (com sal)

Com especiarias (páprica defumada, pimenta preta, curry etc.)

Com queijo serrano e farofa de pinhão

Com cheddar e bacon

Bolinho de batata com carne + shot Lagartear (vodka de batata) — Parador Hampel

Programação Oficial – Festival Gastronômico da Batata 2025

Sexta-feira – 16 de maio

18h – Abertura do Evento

18h30min – Aula Show UCS (Culinária)

19h30min – Chico Santo (Pop)

20h30min – Diego Spengler & Banda (Pop/Music)

21h30min – Dênis Braatz (Sertanejo)

Sábado – 17 de maio

11h – Abertura da Praça de Alimentação

11h30min – Bruno Reis Voz & Violão

14h30min – Tom Chico

15h30min– Aula Show: “Batata e a Arte da Fermentação” – Raphael Dittrich

17h– Aula Show Jordano Tarso

18h30min– Kael Acústico

20h15min – Kymberlli Leão

21h45min – Wilian Netto

Domingo – 18 de maio

11h – Abertura da Praça de Alimentação

11h30min – Felipe Vieira Voz & Violão

14h– Tom Amorim

15h30min– Aula Show: “A Batata e o Cogumelo” – Nícolas Pedro Hekel

16h45min – Aula Show Manoel – Via Férrio

17h30min – Bira (Yuri)

18h30min – Banda Champion

Serviço:

Festival Gastronômico da Batata

16 a 18 de maio de 2025

Centro de Eventos – Rua Benjamin Constant, 1441 – São Francisco de Paula

Entrada gratuita