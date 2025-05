O projeto “Teatro e Patrimônio – O Legado Teatral de Canela avança para sua segunda fase. Sob coordenação da pesquisadora e produtora cultural Lisiane Berti, a iniciativa tem como principal objetivo resgatar, preservar e divulgar a rica trajetória do teatro no município de Canela, desde a década de 1920 até os dias atuais.

Após pesquisas e digitalização de acervos o projeto que prevê a publicação de um livro contando a história do teatro na cidade, avança para a sua segunda fase com oficinas formativas e visitas às escolas da zona rural de Canela para exibição do documentário “A História do Teatro em Canela”, lançado em 2024, contemplado pela Lei Paulo Gustavo do Edital Municipal 09/2023. Na próxima semana as escolas Santos Dumont (Chapadão), Balduíno Boelter (Linha São Paulo) e Zeferino José Lopes (Morro Calçado) receberão a exibição do documentário e bate papo com a atriz e diretora Lisiane Berti.

Presépio (Acervo Família Selbach – Grupo Canarinhos da Serra – Pedro Selbach, José Ari Selbach, Margarida Weber, Patrícia Selbach (bebê), Paulo Prux, Cátia Selbach e a Cíntia Selbach)

Já no dia 17 de maio acontecerá a Oficina Formativa para professores o “Uso do Teatro e Pesquisa na Educação e a importância do Patrimonio Cultural”, fornecendo ferramentas pedagógicas para integrar esses temas em sala de aula com o ator, pesquisador e professor Fábio Ferraz, de Novo Hamburgo, no Teatro Municipal de Canela. Em junho, no dia 13, o projeto promoverá a Oficina Formativa para estudantes “Práticas Criativas: Qual é o nosso Patrimônio?” com o artista visual e arteterapeuta Anderson Zang de Novo Hamburgo, também no Teatro Municipal de Canela, para que os alunos das escolas municipais conheçam um dos patrimônios da cidade que já foi palco de inúmeros festivais nacionais e internacionais desde sua abertura em 1957.

Acervo Nanci Vaccari, natal na Artefina, teatro para funcionários e seus filhos – 1978

“A preservação da nossa memória e patrimônio local é essencial para mantermos viva a chama da nossa identidade. Ao honrarmos o passado, construímos um presente mais rico e oferecemos um legado valioso para as futuras gerações. É com grande alegria que celebramos a concretização deste projeto, uma obra que resgata as emocionantes histórias do teatro em Canela, um palco de sonhos e expressões que moldaram a nossa cultura e que não pode ser esquecida” comenta Lisiane Berti.

oficineiro Fábio

Mais informações pelo 54 98104-4404.

O projeto “Teatro e Patrimônio – O Legado Teatral de Canela” é contemplado pelo edital 31/2024 de Memória e Patrimônio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) do Estado do Rio Grande do Sul.